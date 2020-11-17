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BMW заинтересована в укреплении связей с Toyota
16:52 16.11.2020 |
Генеральный директор BMW Оливер Зипсе заявил, что баварская марка заинтересована в укреплении связей с Toyota. Текущее соглашение между концернами рассчитано до 2025 года, но Зипсе подчеркнул - совместные разработки в области спорткаров и автомобилей на топливных элементах продолжатся «в следующем десятилетии».
Стремление BMW развивать парнёрство с Toyota объясняется большим прогрессом японского производителя в сфере автомобилей на топливных элементах. Вдобавок, сотрудничество с Toyota поможет BMW доказать политикам перспективность «водородных» технологий - альянсу проще пролоббировать субсидии для промышленного производства водорода или получить финансирование для развития заправочных станций.
В настоящий момент стороны совместно разрабатывают силовую установку для кроссовера i Hydrogen NEXT, а также развивают проект заднеприводных двухдверок BMW Z4 / Toyota Supra. Глава BMW Оливер Зипсе не сомневается, что в таком формате коалиция с Toyota будет взаимовыгодна и после 2025 года.
В тоже время Оливер Зипсе признал, что BMW ищет способы сократить расходы и рассматривает варианты сокращения модельного ряда. «Купе, кабриолеты, родстеры: мы посмотрим, что останется», - так босс баварской марки обозначил модели, которые могут попасть под сокращение.
Впрочем, и родстер BMW Z4, и семейство купе/кабриолетов 4-Series и 8-Series находятся в начале жизненного цикла, а двухдверная «двойка» нового поколения дебютирует в ближайшие месяцы, так что в ближайшее время нишевые BMW вряд ли снимут с конвейера.
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