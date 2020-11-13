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BMW представила почти серийный электроскутер будущего
12:19 13.11.2020 |
Компания " mce_href="" target="_blank">BMW показала прототип электрического скутера Motorrad Definition CE 04, который пустят в серию с минимальными изменениями. «Батарейный» скутер BMW станет частью масштабного плана по электрификации модельного ряда, согласно которому баварцы планируют стать лидерами в «зеленом» сегменте к 2030 году.
Definition CE 04 от подразделения BMW Motorrad получил футуристичный дизайн в стиле концептуального Concept Link, показанного еще в 2017 году. По словам шеф-дизайнера Motorrad Александра Бакана, электродвигатель позволил заметно «занизить» Definition CE 04 по сравнению с другими двухколесными BMW. Другой особенностью дизайна стали детали подвески, намеренно оставленные открытыми.
Расположение аккумулятора в нижней части помогло обеспечить низкий центр тяжести, а между ним и водительским сиденьем удалось разместить отсек для хранения, в который умещается шлем. В оснащение также входит бортовой компьютер с экраном диагональю 10,25 дюйма, который отображает основные сведения о скутере и имеет встроенный навигатор.
Технические характеристики скутера будущего пока не уточняются. По словам Бакана, целевой аудиторией скутера станут жители городов, которые проезжают в день не более 12 километров. На дальние поездки новинка не рассчитана.
В дополнение к скутеру BMW создала «умную» куртку для водителя из водонепроницаемого материала со светодиодами в рукавах и капюшоне. Включить подсветку, а также изменить ее цвет можно с помощью вшитых в рукав сенсоров. Кроме этого, во внутреннем кармане куртки имеется устройство для беспроводной зарядки смартфона.
BMW подтвердила, что электроскутер запустят в серию, но не озвучила сроки. Стоимость новинки также пока неизвестна.
В июле в BMW Motorrad заявили, что начнут оснащать серийные мотоциклы новой системой помощи водителю - адаптивным круиз-контролем. Active Cruise Control (ACC), ранее доступный только для автомобилей, сможет автоматически регулировать скорость движения и соблюдать дистанцию на дороге.
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