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Владельцы старых Tesla Model S и X выбили право на бесплатную замену износившейся флеш-памяти
11:37 10.11.2020 |
В мае этого года многолетние жалобы владельцев электрокаров Tesla Model S и X на дорогостоящий ремонт процессорного блока привели к коллективному иску в Калифорнии и грозили отзывом сотен тысяч машин. Чтобы этого не допустить, в Tesla пошли на компромисс: пообещали гарантийную замену неисправных блоков в машинах не старше восьми лет или проехавших не более 100 тыс. миль (160 тыс. км). В иных случаях владелец выложит из своего кармана до $3000.
Проблема заключается в том, что до 2018 года блок MCU в электромобилях Tesla Model S и X использовал процессоры NVIDIA Tegra 2/3 и 4/8 Гбайт флеш-памяти SK Hynix. Поскольку система ведёт журнал и служит основой работы всей информационно-развлекательной платформы машины, интенсивная перезапись данных часто и довольно быстро исчерпывала ресурс перезаписи флеш-памяти, что проявлялось в разных отказах.
Наиболее характерным отказом становилось отключение сенсорного экрана и невозможность управлять целым спектром функций электромобиля - включением обогрева, кондиционера, задней камеры, отвечающей за выезд с парковки, связью и многими другими операциями. За замену блока MCU владельцы машин платили сами от $1800 до $3000. После 2018 года Tesla перешла на использование в блоке MCU процессора Intel Atom и флеш-памяти Micron ёмкостью 64 Гбайт. Очевидно, что даже при одинаковом или меньшем ресурсе памяти Micron (а он, скорее всего, существенно уменьшился), возросший объём массива обеспечит намного большее время устойчивости к износу.
В понедельник Tesla распространила сообщение, что она сделала поправки к гарантийным обязательствам. Компания компенсирует владельцам машин Tesla Model S, выпущенным в период с 2012 до 2018 годы и машин Model X, выпущенным с 2016 года по март 2018 года, ремонт или замену блоков MCU, но только в том случае, если машины с неисправными блоками не старше восьми лет или проехали менее 100 тыс. миль. В остальных случаях гарантия на будет покрывать расходы, как и не будет бесплатных замен исправных блоков MCU в автомобилях, гарантийный срок которых приближается к своему завершению.
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