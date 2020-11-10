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Honda объединилась с Tesla, чтобы избежать штрафов от Евросоюза
09:24 10.11.2020 |
Компания Honda объединилась с Tesla, чтобы избежать штрафов от Евросоюза за превышение средних по модельному ряду норм выбросов диоксида углерода (CO₂). Японская фирма выкупила у Tesla «углеродный кредит» и вошла в пул с американским автопроизводителем. Сумму сделки стороны не раскрывают.
Компания Tesla сумела превратить продажу квот на выбросы в высокодоходный бизнес: ежеквартально американская марка зарабатывает на «углеродных кредитах» сотни миллионов долларов.
По данным Bloomberg, в прошлом году Tesla получила от конкурентов почти 600 миллионов долларов, а доходы за три квартала этого года приближаются к планке 1,2 миллиарда долларов. Фирма Honda - не единственный автопроизводитель, который выкупает у Tesla квоты. Крупнейшим партнёром американской марки является концерн Fiat-Chrysler.
Другие автомобильные марки также предпочитают объединяться друг с другом, чтобы не платить штрафы Евросоюзу: например, Ford скооперировался с фирмой Volvo.
Британский Jaguar Land Rover пока не планирует входить в пул с конкурентами, но заплатить за перерасход CO₂ придётся - по данным Automotive News, штраф составит 90 миллионов фунтов стерлингов (118 миллионов долларов).
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