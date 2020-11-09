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Ford официально представил новый EcoSport Active
17:02 09.11.2020 |
Компания Ford провела официальную презентацию кроссовера EcoSport в новой «внедорожной» версии Active. Новинка получила обновленный дизайн, несколько отличительных деталей интерьера, а также безальтернативный двигатель объемом один литр.
Компания Ford позиционирует EcoSport Active, как «внедорожную» версию привычного кроссовера EcoSport, который выпускается с 2003 года. Новое издание получило дополнительную защиту кузова в виде пластиковых накладок, эмблемы Active на передних крыльях, измененную радиаторную решетку и увеличенный дорожный просвет.
Кроме того, EcoSport Active отличается затемненной оптикой, тонированными задними стеклами, черной крышей и корпусами наружных зеркал, а также с 17-дюймовыми колесными дисками с Y-образными спицами.
Интерьер кроссовера выполнен из искусственной кожи с вышитыми на спинках передний сидений литерами «А». В оснащение EcoSport Active входит мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, круиз-контроль, электрические зеркала с подогревом и светодиодная передняя оптика.
Приобрести новый кроссовер можно с единственной силовой установкой. В движение переднеприводный EcoSport Active приводит литровая бензиновая «турботройка» мощностью 125 лошадиных сил (200 Нм). Агрегат работает исключительно с шестиступенчатой «механикой». По данным производителя, расход топлива на 100 километров пути составит около 6 литров.
Ford EcoSport Active ориентирован прежде всего на европейский рынок. Стоимость новинки в Испании составит минимум 24 100 евро. В Германии приобрести кроссовер можно будет чуть дешевле - от 23 880 евро.
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