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Китайский производитель электромобилей обогнал BMW по капитализации
09:47 05.11.2020 |
К этому всё шло. Впервые китайский производитель электромобилей по капитализации обогнал европейского монстра автомобилестроения. Новое победило старое, хотя ветераны способны на реванш. Тем не менее, на сегодня китайская компания NIO на фондовом рынке стоит дороже BMW. Пройдёт совсем немного времени, и китайские компании бросят вызов законодателю мод в мире электрокаров - компании Tesla.
По состоянию дел на вторник капитализация NIO составила $48,3 млрд (за два дня акции ещё подросли). Капитализация немецкой BMW в это же время составила $46,5 млрд (39,8 млрд евро). На графике с динамикой цен на акции NIO нетрудно увидеть, насколько стремительным оказался её взлёт в этом году. Это тем более радует, поскольку NIO сегодня единственная, кто активно продвигает в массы идею арендованных аккумуляторов. Её станции быстрой замены тяговых аккумуляторов меняют батареи за три минуты, позволяя избежать простоя при длительном заряде электромобиля от сети.
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04.11.2020 Китайцы будут продвигать замену аккумуляторов в электромобилях вместо зарядки во всём мире
Китайская компания NIO, пионер в деле арендуемых или сменных аккумуляторов в электромобилях, собирается с этой моделью выйти на международные рынки.
Добавим, на днях в компанию NIO на управленческую должность перешёл известный в узких кругах разработчик чипов - Бай Цзянь (Bai Jian). В недавнем прошлом Бай Цзянь возглавлял отдел по аппаратному обеспечению в компании OPPO, а его последним местом работы была Xiaomi, где он отвечал за разработку чипов для этой компании. В NIO Бай Цзянь будет руководить разработками чипов для автопилотов электромобилей.
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