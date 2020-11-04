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Китайцы будут продвигать замену аккумуляторов в электромобилях вместо зарядки во всём мире
09:39 04.11.2020 |
Китайская компания NIO, пионер в деле арендуемых или сменных аккумуляторов в электромобилях, собирается с этой моделью выйти на международные рынки. Первые попытки компания предпримет в США и Европе, а года через три обещает появиться на всех ключевых авторынках мира. Производитель обещает простой гарантийный сервис и уникальную модель с «мгновенной» заменой разряженной батареи на полную вместо длительных зарядок на станциях.
По данным китайских СМИ, NIO сформировала экспортный отдел под кодовым именем «Проект Марко Поло». И если настоящий Марко Поло путешествовал из Европы на Восток, то китайцы проделают обратный путь. Пока планы компании очень скромные - продать в следующие два года в европейском регионе порядка 7000 электромобилей ES8 и ES6. Но это будет пробный шаг, и за ним будет стоять большая работа по развёртыванию сервиса с организацией сети станций по автоматической замене тяговых аккумуляторов.
Желание выйти на европейский рынок электромобилей руководство NIO не скрывало с самого начала деятельности. Ещё в январе 2018 года, когда в Китае в продажу поступил первый серийный электромобиль NIO ES8, финансовый директор NIO Тони Хси (Tony Hsieh) сказал, что NIO начнёт продавать электромобили в США в 2020 году. Пока этого не произошло, хотя компания вышла на фондовую биржу в этой стране. В этом году на одной из выставок в Китае основатель компании Уильям Ли Бин (William Li Bin) определил зарубежное направление как «США и Европа».
В августе глава компании высказался конкретнее, обозначив начало зарубежных продаж в Европе как вторую половину 2021 года. На основные мировые автомобильные рынки компания собирается выйти к 2023 или 2024 году.
С апреля этого года NIO ежемесячно продаёт в Китае от 3000 до 4000 электромобилей. Для сравнения, примерно столько электромобилей каждую неделю выпускает завод компании Tesla в Шанхае. Но NIO также наращивает производство. Так, в октябре компания впервые довела выпуск электрокаров на своём передовом заводе в Хэфэе до 5000 штук в месяц.
Китайцы справедливо рассчитывают, что инициативы европейских властей по поощрению транспорта на новой энергии помогут им развернуться в Старом Свете. В сентябре десять основных европейских стран продали в общей сложности 141 000 автомобилей на новых источниках энергии, что на 165 % больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 70 % больше, чем в предыдущем месяце. При этом уровень проникновения автомобилей на новых источниках энергии достиг 12,8 %. Ожидается, что годовой объем продаж в Европе превысит 1,1 млн единиц, что станет основной поддержкой для роста мировых продаж NIO. И в этом также должно помочь главное конкурентное преимущество компании - услуга по аренде аккумуляторов или быстрая замена аккумуляторов вместо зарядки.
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