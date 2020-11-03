Ford раскрыл стоимость автопилота, который позволит убирать руки с руля

Компания Ford продолжает разработку собственного автопилота, который позволит водителю убирать руки с руля, и постепенно раскрывает детали о новой системе. Стало известно, что новую опцию получит не одна, а две модели, а минимальная доплата за установку составит 1595 долларов.

Автопилот Ford дебютирует на электрическом кроссовере Mustang Mach-E 2021 модельного года, а в третьем квартале следующего года будет доступен для бестселлера марки в США - пикапа F-150.

Система под названием Active Drive Assist (ADA) станет частью пакета Co-Pilot 360 Active 2.0. В её основе - уже доступный интеллектуальный круиз-контроль, который получит новые функции, благодаря которым водитель сможет не держать руки на руле продолжительное время. Однако водителю придётся постоянно следить за дорогой - за его взглядом и положением головы будет следить инфракрасная камера. При этом в Ford заверяют, что система сможет распознавать как солнечные очки, так и защитную маску.

Ford Active Drive Assist

Автопилот Ford сможет работать только на дорогах, внесённых в базу навигатора. На сегодняшний день в пятидесяти штатах США, а также на территории Канады, имеется более 100 000 миль (более 160 000 километров) таких дорог, называемых Hands-Free Zones.

Автопилот по умолчанию установят на F-150 в исполнении Limited, а покупателям версий Lariat, King Ranch и Platinum придётся доплатить за новшество 1595 долларов. Что касается кроссовера Mach-E, то ADA установят получат сразу три комплектации - CA Route 1, Premium и First Edition. Для базовой Select система будет доступна только вместе с установкой пакета Comfort and Technology за 3200 долларов.