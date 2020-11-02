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Porsche раскрыла характеристики самой мощной Panamera
17:14 02.11.2020 |
В семействе Porsche Panamera вновь появилась гибридная версия Turbo S E-Hybrid, которая временно уступила место на вершине бензиновой Turbo S. Лифтбек Turbo S E-Hybrid оснастят силовой установкой, выдающей 700 лошадиных сил и 870 Нм крутящего момента, что сделает его вторым самым мощным Porsche после 761-сильного электрокара Taycan Turbo S.
Бензоэлектрическая установка Panamera Turbo S E-Hybrid работает на базе 4,0-литрового битурбомотора V8, форсированного с прежних 550 до 571 лошадиной силы. Пару ему составляет 136-сильный электрический двигатель, отдача которого осталась прежней. Разгон с места до 100 километров в час занимает у обновлённого флагмана 3,2 секунды - на 0,2 секунды меньше, чем у предшественника. Максимальная скорость выросла на пять километров в час, до 315 километров в час.
Porsche также нарастила емкость аккумулятора гибрида, которая увеличилась с 14,1 до 17,9 киловатт-часа. Вместе с этим подрос и запас хода на электротяге: теперь он составляет 50 километров по циклу WLTP.
В семейство также вернулся «младший» гибрид Panamera 4 E-Hybrid, оснащённый 2,9-литровым «твин-турбо» V6 мощностью 330 лошадиных сил. В паре с электромотором он выдаёт 462 силы и разгоняет автомобиль до «сотни» на те же 0,2 секунды быстрее предшественника - за 4,4 секунды. Максимальная скорость увеличилась на два километра в час, до 280.
4 E-Hybrid, как и флагман, получил модернизированную батарею и теперь способен проехать на одной зарядке до 56 километров по циклу WLTP.
Представленный в августе новый 560-сильный 4S E-Hybrid обзавёлся сразу тремя вариантами гибридных силовых установок, подзаряжаемых от бытовой сети. Они доступны в трёх вариантах кузова: обычный хэтчбек, длиннобазный Executive и универсал Sport Turismo.
Ещё одна новинка - Panamera 4S, сохранивший прежний 2,9-литровый битурбомотор мощностью 440 лошадиных сил. С пакетом Sport Chrono он достигает первой «сотни» за 4,1 секунды - на 0,1 секунды быстрее предшественника, а максимальная скорость увеличена на шесть километров в час, до 295 километров в час. Спортивный обвес с бампером SportDesign и иным оформлением воздуховодов и фонарей теперь доступен уже в «базе».
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