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Jaguar E-Pace пережил обновление и стал мощнее
13:47 29.10.2020 |
Компания Jaguar представила компактный кроссовер E-Pace 2021 модельного года, переживший лёгкое обновление. Снаружи отличий от предшественника немного - основные изменения затронули интерьер и техническую часть.
С рестайлингом кроссовер получил слегка пересмотренные передний бампер, воздухозаборники и решётку радиатора с ромбовидным рисунком. Светодиодная оптика теперь имеет двойные J-образные дневные ходовые огни, которые за доплату можно оснастить системой Pixel LED, как у «старшего» F-Pace. Она самостоятельно регулирует работу оптики в зависимости от освещённости и наличия встречных автомобилей.
В салоне появился отсек для беспроводной зарядки и новая мультимедийная система Pivi Pro 7, положенная дорогим версиям. Она оснащена изогнутым сенсорным экраном размерностью 11,4 дюйма с двойным покрытием и обновлением «по воздуху». Кроме этого, в интерьере теперь использованы более качественные и мягкие на ощупь материалы, руль заменён на новый, а система ионизации воздуха получила фильтр c датчиком твёрдых частиц PM 2.5. Цифровая «приборка» с 12,3-дюймовым дисплеем остаётся опциональной.
Для E-Pace заявлены новые опоры двигателя, а также более жёсткое крепление передней подвески, призванные сделать езду более комфортной и снизить вибрацию и шум в салоне.
Моторная гамма также претерпела изменения. Базовый 2,0-литровый «дизель» Ingenium форсировали со 150 до 163 лошадиных сил, а его «старшую» версию - со 180 до 204. Крутящий момент при этом остался прежним и составляет 380 и 430 Нм соответственно, а время разгона 204-сильной версии до «сотни» сократилось с 9,1 до 8,4 секунды. Сколько тратит на разгон 163-сильная модификация, не сообщается.
Отдача бензиновых «турбочетвёрок» не изменилась - она составляет 200 или 249 лошадиных сил. При этом обе версии потеряли в динамике и достигают 100 километров в час за 8,5 и 7,5 секунды соответственно вместо прежних 8,2 и 7,1 секунды. Пару всем моторами составляет девятидиапазонная автоматическая коробка передач ZF.
Венчает гамму версия 300 Sport с 300-сильной силовой установкой, работающей по принципу «мягкого» гибрида.
На рынке США обновлённый Jaguar E-Pace предлагают за 40 995 долларов - на 1500 долларов дороже дореформенной версии. Когда обновлённый кроссовер выйдет на российский рынок, пока неизвестно.
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