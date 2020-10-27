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Audi показала первый электромобиль линейки RS
14:16 27.10.2020 |
Компания Audi показала первый электромобиль линейки RS. Предсерийный седан e-tron GT с литерой RS внешне мало чем отличается от концепта; технические характеристики пока держатся в секрете. Прототипу устроили фотосессию рядом с гоночными болидами Audi R8 LMS перед гонкой на выносливость «24 часа Спа».
Серийная версия Audi e-tron GT будет раскрыта совсем скоро, ведь производство электрического седана на заводе в немецком Неккарзульме стартует до конца года. Известно, что e-tron GT разделит платформу PPE с Porsche Taycan, а топ-версия модели станет первым электромобилем семейства RS подразделения Audi Sport.
Подтверждено, что Audi e-tron GT RS будет полноприводным и разовьет мощность свыше 700 лошадиных сил. Инсайдеры утверждают, что Audi не пойдёт по пути Porsche и приготовит для высокопроизводительных электромобилей оригинальную трёхмоторную силовую установку, как на электрокроссоверах e-tron S. Тяговая батарея ёмкостью 95 киловатт-часов обеспечит «эр-эскам» автономность на уровне 400 километров по циклу WLTP.
Поскольку сборку e-tron GT организуют по соседству со спорткарами R8, снимки с бельгийской трассы символичны, ведь электромобиль окружают гоночные болиды R8 LMS.
Руководитель маркетингового отдела Audi Sport Рольф Михл назвал «заряженный» прототип e-tron GT «следующей иконой в модельной линейке RS». Можно предположить, что следом за электрическим седаном топовая RS-версия появится у семейства кроссоверов e-tron и e-tron Sportback.
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