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Tesla начали оснащать полноценным автопилотом
09:53 22.10.2020 |
Глава Tesla Илон Маск подтвердил выпуск обновления для ПО электрокаров под названием Full Self-Driving Beta или «Полноценный автопилот бета». В своём Twitter Маск уточнил, что обновление будет внедряться «как можно медленнее и осторожнее», а ранний доступ к нему получат только «опытные и аккуратные» водители Tesla.
Ещё в июле глава американской компании утверждал, что Tesla очень близка к выпуску автопилотов пятого уровня по классификации SAE International. Такая система предполагает полную автономность: она может управлять машиной самостоятельно, не требуя вмешательства человека.
Тогда же Маск заявил, что инженеры работают над переводом автопилота из режима 2,5D в 4D, однако не уточнил, что имеется в виду. По его словам, решение этой задачи повысит продуктивность системы и ускорит разработку новых функций и «апгрейдов», в том числе для автопарковщика Summon, который позволяет дистанционно «вызывать» автомобиль с парковки.
Что именно включает в себя обновление автопилота, пока неизвестно. Ожидается, что в число новшеств Full Self-Driving войдёт улучшенная система Navigate on Autopilot, которая распознаёт сигналы светофоров и знаки «Стоп» - с обновлением её могут научить поворачивать на сложных перекрёстках. Таким образом, электрокары Tesla смогут самостоятельно передвигаться по любым дорогам и шоссе. Однако, по данным Electrek, водитель по-прежнему вынужден будет держать руки на руле и быть готовым в любой момент взять управление на себя.
На сегодняшний день автопилот Tesla представляет собой круиз-контроль с расширенным функционалом, который способен вести автомобиль по трассе, ускоряться и тормозить. Однако системы, опирающиеся на «машинное зрение», нередко ошибаются, в результате чего автомобили врезаются в препятствия или разгоняются до запрещённых скоростей.
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