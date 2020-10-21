Tesla китайской сборки начнут продавать в Европе

Компания Tesla собирается экспортировать в Европу электрокары Model 3, собранные на предприятии в Шанхае, сообщает ТАСС со ссылкой на китайское агентство Xinhua.

Пока речь идёт только о модели Model 3, которая производится на шанхайской Gigafactory 3 наряду с Model Y. По данным источника, первая партия уже готова к отправке: автомобили покинут Китай на следующей неделе, а к концу ноября доберутся до порта Зебрюгге в Бельгии. Электроседаны планируют сбыть на рынках Германии, Франции, Италии, Испании, Португалии и Швейцарии.

Какой будет стоимость Model 3 китайской сборки в Европе, пока неизвестно. В начале октября цена модели в Китае резко упала - с 271,55 тысячи юаней ($41000) до 249,9 тысячи ($37500). В целом за полгода седан подешевел в стране на 15 процентов.

Причина снижения цены - государственные дотации, которые получает Tesla. В конце прошлого года Министерство промышленности и информатизации Китая включило компанию в список автопроизводителей, разрабатывающих экологически чистые транспортные средства.

Актуальные европейские ценники Tesla Model 3 значительно выше: в Германии за базовый электрокар просят более 50 000 долларов, а во Франции - более 58 000 долларов.

Помимо США и Китая, автомобили Tesla собирают и в Европе. На предприятии в индустриальной зоне города Тильбург в Нидерландах налажено производство Model S и Model Y крупноузловым методом: все комплектующие, готовые к финальной сборке, поставляются с американского завода. В конце 2021 года в окрестностях Берлина откроется «Гигафабрика» под номером 4 и новая дизайн-студия. На заводе планируют выпускать аккумуляторы, электрические силовые установки, а также электрокары Model 3 и Model Y.

Ранее на этой неделе седан Tesla Model 3 пережил плановое обновление. Автомобиль избавился от хрома в экстерьере, нарастил запас хода без подзарядки и стал быстрее разгоняться до первой «сотни».