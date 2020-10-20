В нынешнем году Lincoln принял решение отказаться от седана MKZ, который в итоге был снят с производства 31 июля, а до конца года на пенсию отправят и последний седан - Continental. Все освободившиеся ресурсы компания бросит на обновление линейки кроссоверов и внедорожников, а также разработку первого в истории марки электромобиля. Причиной отказа от седанов Lincoln называет отсутствие прежнего спроса: к примеру, в 2017 году было продано более 12 000 экземпляров Continental, а в 2019 - лишь 6586 автомобилей.

Как рассказал в интервью изданию Ford Authority вице-президент и руководитель североамериканского отделения концерна Кумар Галхотра, марка Lincoln не собирается возвращаться к выпуску седанов в обозримом будущем - для этого в компании просто не видят никаких предпосылок. Однако топ-менеджер отметил, что в компании продолжают следить за актуальными тенденциями на рынке, поэтому если продажи седанов у конкурентов вдруг начнут расти, то Lincoln может однажды к ним вернуться.



