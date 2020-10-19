Поскольку Audi обещала выпустить 20 новых электромобилей к середине десятилетия и анонсирует новые модели на электротяге с завидной регулярностью, кажется, что дни значков TSI, TFSI и TDI уже сочтены. Однако это совсем не так, потому что на самом деле Audi по-прежнему считает дизели лучшими моторами: как сообщил в интервью изданию Automotive News Europe глава марки и руководитель отдела исследований и разработок Маркус Дюсманн, у двигателей внутреннего сгорания всё ещё есть будущее - даже несмотря на впечатляющие успехи компании в области развития технологий электрификации.

Он утверждает, что ставить крест на традиционных силовых агрегатах, даже на попавших под огонь критики дизельных моторах, ещё рано. Двигатели на тяжёлом топливе Дюсманн назвал «безусловно самыми эффективными» среди всех ДВС нынешнего поколения. Топ-менеджер отметил, что клиенты Audi «всё ещё любят дизели», но вместе с тем признался, что работа по ограничению уровня вредных выбросов для соответствия современным экологическим нормам для этих моторов стала «очень дорогой» и, как следствие, дизельные двигатели стали уже не так привлекательны в некоторых сегментах рынка.