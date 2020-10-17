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Новый XC90 может стать последним Volvo с бензиновым мотором
23:11 16.10.2020 |
Новый кроссовер XC90 может стать последней новинкой бренда, которая поступит в продажу с бензиновым мотором, заявил генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон. Топ-менеджер подчеркнул - Volvo будет стремиться полностью перейти на электротягу до того, как двигатели внутреннего сгорания запретят законодательно.
В беседе с американским изданием Car and Driver генеральный директор Volvo Хокан Самуэльссон предположил, что следующее поколение XC90 станет последней новой моделью шведского бренда, которая поступит в продажу с двигателем внутреннего сгорания в виде опции. В будущем все новинки Volvo наверняка станут безальтернативными электрокарами.
Актуальный Volvo XC90 выпускается с 2015 года, так что новая итерация кроссовера дебютирует не раньше 2025-го, а значит полностью отказаться от перспективных моделей с бензиновыми двигателями шведская марка может уже в этом десятилетии. Однако, Самуэльссон подчеркнул, что сроки полного отказа от ДВС будут зависеть от нескольких факторов - желания потребителей и развития инфраструктуры для электромобилей.
В тоже время Volvo планирует полностью отказаться от традиционных силовых агрегатов до того, как новые автомобили с ДВС запретят на законодательном уровне. Стратегия Volvo объясняется просто: «Разумнее сразу сосредоточиться на электрокарах, нежели пытаться нарастить долю на сокращающемся рынке обычных автомобилей», - рассуждает Самуэльссон.
В настоящий момент у Volvo есть единственный электромобиль - компактный кроссовер XC40 Recharge. Однако в ближайшие годы гамма электромобилей Volvo значительно расширится: компактные электромобили шведской марки будут базироваться на платформе SEA Geely, а более крупные - на архитектурах CMA и SPA2. К 2025 году по меньшей мере половина ежегодных продаж Volvo должна приходиться на электрокары.
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