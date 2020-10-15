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Представлен новый кроссовер Volkswagen Taos
17:52 15.10.2020 |
Компания Volkswagen представила новый кроссовер Taos для рынков США и Латинской Америки. Модель позиционируется на ступень ниже Tiguan, а по габаритам его можно сравнить с Kia Sportage и Hyundai Tucson, хотя стоить он будет дешевле.
В основе Taos лежит модульная платформа MQB, его длина составляет 4465 миллиметров, ширина - 1841 миллиметр, высота - 1636 миллиметров, а колёсная база равна 2690 миллиметрам. Объём багажника - от 795 до 1877 литров в зависимости от положения задних сидений.
Модель представляет собой перелицованный и несколько доработанный аналог китайского Tharu, который продаётся в КНР уже два года. При этом у Taos оригинальное оформление передней части. По задумке дизайнеров, модель должна была совместить в себе черты прочих кроссоверов Volkswagen в США, таких как Tiguan и Atlas. В результате Taos получил новую оптику, радиаторную решётку и бамперы, уже в базе оснащается 17-дюймовыми дисками, а в дорогих комплектациях предусмотрены 18- либо 19-дюймовые.
Салон с минимальными изменениями позаимствовали у китайского Tharu. Его особенность - 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, беспроводная зарядка для смартфона и контурная подсветка салона, которые входят в список стандартного оснащения. Taos в начальной комплектации также получит двухзонный климат контроль.
Для более дорогих версия предусмотрен набор электронных ассистентов, включающий экстренное торможение, мониторинг слепых зон, систему удержания в полосе и адаптивный круиз-контроль с функцией Stop&Go.
Размер экрана мультимедийной системы варьируется в зависимости от рынка: например, в США кроссовер получил 8-дюймовый тачскрин, а в Южной Америке автомобиль можно будет заказать с дисплеем диагональю 10,1 дюйма.
В США Taos будет комплектоваться бензиновой «турбочетвёркой» объёмом 1,5 литра мощностью 160 лошадиных сил в паре с восьмидиапазонным «автоматом» (переднеприводный вариант) либо семиступенчатым «роботом» DSG (полноприводный). В Латинской Америке модель предложат с 150-сильным 1.4 TSI, шестидиапазонной автоматической коробкой передач и только с передним приводом.
Производство модели наладят на мощностях заводов Volkswagen в Мексике и Аргентине. До латиноамериканских дилеров новинка доберётся во втором квартале следующего года, а в США продажи стартуют летом. По предварительным данным, цены будут начинаться от 21 тысячи долларов. Для сравнения, Tiguan в США стоит от 24,9 тысячи долларов.
Основные конкуренты Taos, Kia Sportage и Hyundai Tucson, стоят в США чуть дороже - от 23,9 тысячи и 23,7 тысячи долларов.
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