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Ford объяснил, зачем снял с производства все седаны
11:44 12.10.2020 |
Минувшим летом Ford завершил производство последнего седана в своей модельной линейке, а теперь вице-президент компании объяснил, почему это было сделано.
Как известно, отныне Ford выпускает только внедорожники, кроссоверы, пикапы и пони-кар: летом с конвейера сошли последние экземпляры седанов Taurus и Fusion. Их место заняли внедорожники и кроссоверы, а теперь Ford объяснил, зачем снял с производства все седаны: в интервью изданию Ford Authority вице-президент и руководитель североамериканского отделения марки Кумар Галхотра сказал, что ключевым моментом для принятия этого решения стал тот факт, что сегмент седанов уже довольно давно находится в упадке и снижение популярности лишь ускорялось за последние несколько лет.
По словам топ-менеджера, производство транспортных средств является чрезвычайно ресурсоёмким бизнесом, поэтому, когда в компании встал вопрос об инвестициях в дальнейшее развитие, то между вложениями в падающий сегмент рынка в лице седанов и растущим сегментом в лице кроссоверов выбор был очевиден. Множество новых продуктов, считает Галхотра, компенсируют компании потерю седанов, тем более что они являются гораздо более рентабельными и популярными.
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