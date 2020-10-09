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Луноход Toyota будут заправлять топливом, сделанным на Луне
13:50 09.10.2020 |
Японское аэрокосмическое агентство заявило, что к 2035 году запустит на Луне производство водородного топлива. Им будут заправлять луноходы, разработкой которых занимается компания Toyota.
Ученые из Японии посчитали, что добывать водород на Луне и там же его перерабатывать будет гораздо дешевле, чем доставлять с Земли. Отсутствие воды их не смущает - на спутнике, по их словам, должны быть залежи льда.
Для перемещения по поверхности Луны корабля с исследователями и для обеспечения самой станции нужно порядка 37 тонн воды в сутки. Такие объемы будет гораздо дешевле производить на самом спутнике, нежели доставлять с Земли.
Космическое агентство Японии JAXA и компания Toyota подписали соглашение о сотрудничестве еще прошлый летом, а в текущем году занялись полноценной разработкой лунохода.
Тестовый прототип построят на базе одной из моделей автопроизводителя и протестируют на Земле, а к 2030 году «Тойота» планирует запустить первый полноразмерный луноход на спутник Земли.
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