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Audi раскрыла характеристики подзаряжаемого гибрида А3 Sportback 40 TFSI e, который пришёл на смену A3 Sportback e-tron
17:24 01.10.2020 |
Новинка способна проезжать на одном электричестве 67 километров по циклу WLTP, а также её можно подзарядить от розетки - на это уйдёт около четырёх часов.
Хэтчбек приводит в движение гибридная силовая установка на базе 1,4-литровой бензиновой «турбочетвёрки», а электромотор встроен в шестиступенчатый «робот» S tronic. Первый выдаёт 150 лошадиных сил, а мощность второго увеличилась по сравнению с предшественником на 7 лошадиных сил, до 109 сил. В результате гибрид разгоняется от 0 до 100 километров в час за 7,6 секунды, а максимальная скорость составляет 227 километров в час (либо 140 километров в час при движении на электроэнергии).
Батарея ёмкостью 13 киловатт-часов обеспечивает запас хода в 67 километров, в то время как A3 Sportback e-tron мог проезжать на электричестве только 50 километров. Подзарядить батарею можно как подключив автомобиль к розетке, так и во время движения при помощи рекуперации.
Внешне гибрид отличается от обычного A3 наличием крышки зарядного порта на переднем крыле и дискам нового дизайна (по умолчанию устанавливаются 15-дюймовые, а 16- либо 17-дюймовые доступны в качестве опции). Отличия есть и в салоне: место тахометра занимает табло с указанием уровня заряда батареи и дальности хода.
В Audi уже раскрыли стоимость подзаряжаемого гибрида: в Европе цены на A3 Sportback 40 TFSI e стартуют от 37 470 евро. У дилеров новинка появится до конца осени.
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