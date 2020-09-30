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6,7 секунды до «сотни» и лонч-контроль: представлен Ford Puma ST
12:50 30.09.2020 |
Компания Ford представила новинку - Ford Puma ST для Европы. «Заряженный» кроссовер получил 200-сильный турбомотор, который обеспечивает ему разгон до 100 «сотни» за 6,7 секунды. Из «спортивных» атрибутов - аэродинамический обвес, кресла Recaro, перенастроенное шасси и опциональный лонч-контроль.
Кроссовер Ford Puma ST внешне отличается от стандартной «Пумы» другими бамперами, парой патрубков выпускной системы вместо одного, чёрным спойлером на крыше, 19-дюймовыми дисками с покрышками Michelin Pilot Sport 4S, а также особым салатовым цветом кузова (Furious Green Metallic). В числе технических изменений - более жёсткая подвеска, самоблокирующийся дифференциал, увеличенные на 17 процентов тормозные диски (325-миллиметровые спереди и 271-миллиметровые сзади), и перенастроенное рулевое управление.
У Puma ST есть четыре режима работы ездовой электроники: Normal, Eco, Sport и Track. Последний предусматривает отключение антипробуксовочной системы и ограничение действия ESP.
Полуторалитровая «турботройка» EcoBoost сочетается с шестиступенчатой механической коробкой передач. По динамике новинку можно сравнить с Fiesta ST: время разгона с места до «сотни» одинаковое, при этом максимальная скорость у кроссовера ниже: 220 километров в час против 237.
В список оборудования входят цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, мультимедийная система Sync 3 с восьмидюймовым тачскрином и поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, адаптивный круиз-контроль, аудиосистема B&O, беспроводная зарядка для телефона и набор электронных ассистентов.
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