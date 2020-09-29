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Константин Кушнер
Audi назвала спецверсию R8 в честь Нюрбургринга
09:58 29.09.2020 |
Компания Audi назвала спецверсию R8 в честь гоночной трассы Нюрбургринг. Маркетологи немецкой фирмы использовали неофициальное прозвище «Северной петли» - Green Hell, то есть в переводе с английского «Зелёный ад». Первым автодром назвал «Зелёным адом» будущий трёхкратный чемпион Формулы-1 Джеки Стюарт.
У гоночного подразделения Audi Sport с Нюрбургрингом связаны приятные воспоминания, ведь прототипы R8 LMS с 2012 года пять раз побеждали в ежегодной 24-часовой гонке на этой трассе.
Дорожная спецверсия R8 Green Hell Edition раскрашена в цвета гоночного купе: доминирует тёмно-зелёный цвет; зеркала, заднее антикрыло, боковые юбки, воздухозаборники и часть крыши покрашены в чёрный, а 20-дюймовые колёсные диски - в сочетание чёрного и бордового.
Интерьер оформлен в тёмно-серых тонах - кресла-ковши и руль обтянуты алькантарой, дверные карты и передняя панель - кожей. Прострочка контрастная, тёмно-зелёная, хотя окантовка ковриков и метка на руле в зоне «12 часов» сделаны красным. Впрочем, заказчик может изменить и отделку салона, и цвет кузова: программа персонализации это позволяет. Оснащение R8 Green Hell Edition богатое: например, облегчённые сиденья, углерод-керамические тормоза и аудиосистема Bang & Olufsen входят в стандартный набор опций.
Технически Audi R8 Green Hell Edition идентична топ-версии R8 Performance. Под капотом 620-сильный (580 Нм) атмосферный V10 объёмом 5,2 литра, коробка передач - 7-скоростной «робот», полный привод quattro. Разгон с места до 100 километров в час займёт 3,1 секунды, а максимальная скорость купе - 331 километр в час.
Audi ограничит тираж купе R8 Green Hell Edition 50 экземплярами. Цена спецверсии в Германии - от 234 тысяч евро, тогда как цены на обычный R8 Performance начинаются с 196,4 тысячи евро.
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