Bronco Sport позиционируется производителем как кроссовер с весьма неординарными способностями на бездорожье, однако по сравнению с «просто» Bronco у него обнаружился один недостаток в эксплуатационных качествах. Как сообщает издание Muscle Cars & Trucks, Ford запретил буксировать кроссовер Bronco Sport без погрузки на платформу, то есть любым способом, когда колёса находятся на земле и вращаются. У внедорожника Bronco такой проблемы нет, поскольку у него есть раздаточная коробка, которую можно поставить в нейтральное положение.





Тем самым трансмиссия полностью отключается и внедорожник можно буксировать безо всяких последствий. У Ford Bronco Sport трансмиссия существенно проще - «нейтраль» в ней можно включить только в автоматической коробке передач, но даже в этом случае буксировка способна вызвать как минимум чрезмерный износ или даже повреждение тех компонентов, которым необходима смазка от масляного насоса, работающего от двигателя. В Ford говорят, что буксировка без погрузки для Bronco Sport не предусматривалась изначально.