Tesla предлагает ускорить разгон Model Y на полсекунды, просто доплатив $2000

Унификация некоторой части оборудования серийных электромобилей Tesla позволяет компании программно блокировать те функциональные возможности, за которые клиент не готов платить сразу. Получить к ним доступ можно и в процессе эксплуатации машины, доплатив Tesla через мобильное приложение. Кроссоверу Tesla Model Y доплата в $2000 позволяет сократить время разгона до «сотни» на 0,5 с.

Соответствующая опция недавно появилась у владельцев полноприводных версий Tesla Model Y в списке доступных покупок. Производитель поясняет, что для снижения времени разгона до 96 км/ч с 4,8 до 4,3 секунды автовладелец должен обновиться до программного обеспечения версии 2020.36, а также заплатить $2000. Сделать это можно прямо со смартфона, буквально, не выходя из машины.

Динамика электромобиля улучшается за счёт применяемых программных оптимизаций, а всё необходимое оборудование уже присутствует на борту каждого экземпляра Tesla Model Y. Существуют компании, которые пытаются добиться подобных модификаций неофициальными методами, но Tesla постоянно блокирует их изменения в программном обеспечении при выходе очередных официальных обновлений.

Электромобиль Tesla Model Y Performance способен разгоняться до 96 км/ч за 3,5 секунды, но он на $10 000 дороже базового варианта кроссовера с двумя электромоторами и полным приводом. В комплектацию старшей модификации Model Y также входят колёса иного типоразмера, заниженная подвеска и усиленная тормозная система. Максимальная скорость у такого кроссовера тоже выше. Получается, что доплата в $2000 позволяет получить часть динамики старшей комплектации за гораздо меньшую сумму, без необходимости вмешиваться в оборудование электромобиля.