Финансовые новости
- |
- 23.09.20
- |
- 11:35
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Разработкой нового Volkswagen Passat займутся специалисты Skoda
08:59 23.09.2020 |
Чешская компания Skoda Auto, входящая в концерн Volkswagen AG, назначена ответственной за разработку VW Passat нового поколения под внутренним индексом B9. Модель девятой итерации станет заметно крупнее и премиальнее, но сохранит узнаваемый дизайн, сообщает немецкое издание Auto Motor Sport.
Passat нового поколения будет построен на модульной платформе MQB и максимально унифицирован с новой версией флагмана Skoda - Superb. «Тележка» MQB будет впервые использована для Passat в Китае, где модель до сих пор базируется на устаревшей платформе PQ46.
По некоторым данным, седан Passat может быть заменён лифтбеком с крупной пятой дверью. Универсал Passat Variant и «вседорожная» версия Alltrack с увеличенным клиренсом сохранятся в семействе.
Модель получит увеличенную колёсную базу и ширину, внешность претерпит эволюционные изменения, а салон станет более просторным и обзаведётся премиальным оснащением. В моторную гамму новинки войдут как традиционные бензиновые и дизельные двигатели, так и умеренные и подключаемые гибридные силовые установки. В течение жизненного цикла в гамме Passat появится и полностью электрический двигатель.
Пока неизвестно, на каком заводе будет налажен выпуск Passat нового поколения: предприятие в немецком Эмдене, где модель производилась в течение 36 лет, к 2022 году переоборудуют под сборку Volkswagen ID.4.
Кроме этого, у Volkswagen возникли проблемы со строящимся заводом в Турции: строительство пришлось приостановить из-за политики страны по отношению к европейским странам. Вероятно, новый Passat встанет конвейер в чешских Квасинах или в словацкой Братиславе.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Убийцы рейтинга: Когда «слуги» попросят Зеленского забрать Фокина и Кравчука из Минска
|Президент сердятся: Почему на Банковой теперь ставят на злого Зеленского
|Дешевая ипотека для украинцев: благо или иллюзия
|Истерика «слуг народа». Как Арахамия проболтался, а Зеленский признал бесполезность своей команды
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|39% сотрудников используют личные устройства для доступа к корпоративным данным
|Разработкой нового Volkswagen Passat займутся специалисты Skoda
|Операция DisrupTor: в США и Европе арестовано 179 торговцев в даркнете
|Названы причины непопулярности электромобилей
|В Украине начали выдавать специальные «зеленые» номера для электромобилей
|Стриминг игр с консоли Xbox на смартфон или планшет стал доступен всем пользователям Android
Это интересно
|90 Гц, 65 Вт, 48 Мп и 4500 мА·ч за $200. Представлены смартфоны Realme Narzo 20A, 20 и 20 Pro
|Заряжаемые гибриды не угодили экологам
|Австралийский господрядчик майнил криптовалюту на суперкомпьютерах
|General Motors представил 1000-сильный мотор для электрокаров
|Трамп одобрил сделку по продаже части TikTok американской Oracle
|Власти США проверят протоколы безопасности в Epic и Riot Games
|В США с воскресенья запретят скачивать TikTok