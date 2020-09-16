Volvo представила новую систему очистки воздуха в салоне

Компания Volvo рассказала о комплексе очистки воздуха Advanced Air Cleaner, который с весны ставят на модели 60- и 90-й серий. Технология направлена на борьбу с мелкодисперсными частицами PM 2.5 (размером до 2,5 микрометра) - по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), большая их концентрация является причиной серьезных заболеваний дыхательной системы.

Как и другие подобные системы, комплекс Advanced Air Cleaner измеряет концентрацию PM 2.5 в салоне - но ещё он может построить график изменения этого показателя в режиме реального времени. Данные о качестве воздуха выводятся на центральный дисплей. Удалением мелкодисперсной взвеси занимается фильтр из синтетических волокон и ионизатор, которые вместе способны нейтрализовать до 95 процентов PM 2.5. С помощью приложения Volvo On Call систему можно запустить принудительно перед запланированной поездкой.

В состав аэрозоля PM 2.5 обычно входят частицы минеральных солей, мельчайшие кусочки сажи, асфальта, автомобильных покрышек и пыль от тормозных колодок. В эту же категорию включены биологические загрязнители: некоторые аллергены и микроорганизмы. Превышение концентрации PM 2.5, по данным ВОЗ, увеличивает шансы развития заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а также приводит к образованию злокачественных опухолей.

Внедрением подобных технологий сейчас заняты все крупные производители. Исключение не стал даже Rolls-Royce: люксовый британский бренд потратил пять лет на разработку комплекса Micro Environment Purification System с фильтром из нанофлиса, способного за две минуты полностью очистить салон автомобиля от частиц угарного газа и пыльцы, а также некоторых вирусов и бактерий.