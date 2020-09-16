Кроссовер Jaguar F-Pace серьёзно обновлён

Jaguar F-Pace был первым кроссовером английской марки - он поступил в продажу в 2016 году, и теперь пришла пора для обновления. Модернизированный кроссовер показали в ходе онлайн-презентации из нового дизайн-центра Jaguar в Гейдоне.





Впрочем, главный инженер проекта Колин Киркпатрик не устает говорить, что это больше, чем просто плановый фейслифтинг. C ним трудно не согласиться: помимо немного освежённой внешности кроссовер получил совершенно новый интерьер - с другой, более богато отделанной передней панелью и современной мультимедиа-системой Pivi Pro. Не говоря уже о новой линейке силовых агрегатов, среди которых отныне - только рядные моторы унифицированного семейства Ingenium: бензиновые и дизельные, четырёх- и шестицилиндровые.





Изменения внешности невелики, хотя они и серьёзнее, чем кажутся на первый взгляд: в списке новых деталей не только пластиковые навесные компоненты (бампера и оптика), но и штампованные внешние панели - капот и задняя дверь.

В ходе рестайлинга англичане исправили главную нескладность исходного дизайна - хорошо различимый стык между капотом и передним бампером: у обновлённой машины капот спускается к самой кромке передка, а сам капот приобрёл более выраженную подштамповку по центру.

Радиаторная решётка и воздухозаборники в бампере слегка раздались в размерах, изменился их рисунок, а фары не только стали на сантиметр уже, но и получили новую светодиодную «начинку» - матричный головной свет и ходовые огни в форме сдвоенной буквы «J».

Сзади - пятая дверь с трапециедальной нишей для номерного знака и фонари более лаконичных очертаний с иной графикой. Новый задний бампер получил фальш-патрубки выхлопной системы (впрочем, на мощных версиях они сделаны настоящими).





Внутри обновлённый F-Pace не оставляет ни малейшей возможности перепутать его с исходной моделью. Передняя панель совершенно новая, горизонтальным формообразованием напоминает текущие модели Range Rover, а её двухцветная отделка не только выглядит наряднее, но и визуально добавляет простора: верх панели обтянут чёрной кожей, низ - в цвет кресел.

Уже привычную для Ягуаров шайбу автоматической коробки передач заменили селектором более традиционного вида - небольшим рычажком, установленным на наклонной центральной консоли. Шайбу сохранили в ином качестве - для управления режимами ездовой электроники: она размещена рядом с селектором автомата.

Справа от селектора автомата - выдвижная шайба выбора режимов ездовой электроники

Логическим центром интерьера стал громадный тач-скрин мультимедиа-системы Pivi Pro диагональю 11,4 дюйма - изогнутый, обрамлённый тонкой магниевой рамкой. Новое семейство бортовой электроники дебютировало на внедорожнике Land Rover Defender, а в Ягуарах впервые появилось на электромобиле I-Pace. Новый мультимедиа-комплекс перекочевал на F-Pace вместе с полностью переработанной электронной архитектурой автомобиля.

Главные особенности системы Pivi Pro - два процессора Qualcomm Snapdragon 820Am, операционная система реального времени Blackberry QNX и пара независимых модемов, позволяющих совмещать прослушивание музыки со стриминговых сервисов и загрузку обновлений для софта. Такой мультимедиа-комплекс входит в стандартное оснащение кроссовера F-Pace в большинстве комплектаций.

Экран мультимедиа-системы выполнен изогнутым

Интерфейс системы Pivi Pro отличается широкими возможностями кастомизации и в то же время простотой - 90% функций доступны в пределах двух нажатий от домашнего экрана. В связке с ним работает виртуальный щиток приборов диагональю 12,3 дюйма и цветной проекционный дисплей.

Мультимедийный комплекс поддерживает интерфейсы Apple CarPlay, Android Auto и китайский Baidu Life. В головном устройстве штатно предустановлен стриминговый сервис Spotify. По протоколу Bluetooth можно подключить сразу два смартфона, а хот-спот wi-fi может раздавать доступ в интернет для восьми устройств.

Полностью пересмотрена гамма силовых агрегатов: на смену бензиновым и дизельным V6 пришли рядные моторы 3.0 семейства Ingenium, унифицированные с четырёхцилиндровыми моторами. Кроме того, появился подзаряжаемый гибрид.

Дизельные «четвёрки» 2.0 вместо трёх версий (163, 180 и 240 сил) предлагаются после модернизации в двух градациях по мощности: 163 или 204 лошадиные силы. Бензиновая «четвёрка» теперь доступна только в базовой 250-сильной версии.

Но теперь появился мощный гибридный вариант F-Pace P400e с возможностью подзарядки: у него 300-сильный турбомотор 2.0 работает в связке со 143-сильным электромотором, встроенным в коробку передач, и литий-ионной батареей ёмкостью 17,1 киловатт-час, спрятанной под полом багажника. Силовой агрегат совокупной отдачей 404 лошадиные силы даёт впечатляющую динамику: разгон до 100 километров в час занимает 5,3 секунды. На одной зарядке гибрид может проехать до 53 километров без включения бензинового двигателя.

Шестицилиндровые двигатели уже знакомы по автомобилям Land Rover и Range Rover. Трёхлитровый дизель с двумя турбинами развивает 300 лошадиных сил и разгоняет кроссовер до 100 километров в час за 6,4 секунды. Бензиновая «шестёрка» с двухвитковым турбокомпрессором и электронагнетателем будет доступна в двух градациях по мощности: 340 и 400 лошадиных сил.

На машинах для европейского рынка все дизели и трехлитровый бензиновый мотор оснащаются системой «мягкого гибрида» - то есть на низких оборотах и большой нагрузке двигателю приходит на помощь ременной стартер-генератор, который в обычных условиях отвечает за систему старт-стоп.



