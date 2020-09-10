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Volkswagen представил новый Golf в кузове универсал
11:41 10.09.2020 |
К семейству Volkswagen Golf восьмого поколения присоединились обычный универсал Variant и его вседорожная версия Alltrack. На европейский рынок новинки выйдут до конца нынешнего года, а в других странах появятся только в 2021 году.
По сравнению с Golf Variant предыдущего поколения, универсал прибавил в размерах. Его длина составила 4633 миллиметра - на 71 миллиметр больше, чем у предшественника, а колёсная база вытянулась на 51 миллиметр до 2686 миллиметров. Ширина и высота универсала аналогична показателям хэтчбека Golf новой итерации, а в длину Variant больше на 349 миллиметра.
Благодаря подросшим габаритам пространство для ног задних пассажиров выросло на 38 миллиметров. Объём багажника при этом увеличился несильно - всего на шесть литров до 611 литра. При сложенных сиденьях второго ряда там можно уместить до 1642 литров груза. Пятая дверь Variant открывается без рук, а в багажнике появились новые крючки для сумок, крепёжные кольца и две розетки - на 12 и 230 вольт.
Моторную гамму и остальное оснащение универсал полностью позаимствовал у хэтчбека. На рынках Европы хэтчбек предлагают с 1,0-литровыми и 1,5-литровыми бензиновыми двигателями TSI evo, 2,0-литровыми дизелями TDI и гибридными силовыми установками. Также уже заявлена «заряженная» версия Variant R, которая получит четырёхцилиндровый мотор объёмом 2,0 литра и полный привод.
Вседорожный Golf Alltrack отличается особым обвесом, увеличенным дорожным просветом и системой полного привода 4Motion, доступной по умолчанию. Сиденья в салоне отмечены надписью Alltrack. В максимальной комплектации такой универсал, которому также положены двигатели от стандартного Golf, способен буксировать двухтонный прицеп.
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