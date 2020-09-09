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Луноход Toyota назвали в честь внедорожника
12:53 09.09.2020 |
Японское агентство аэрокосмических исследований JAXA и Toyota Motor Corporation раскрыли имя, выбранное для пилотируемого лунного ровера. Он получил название Lunar Cruiser по аналогии с внедорожником Toyota Land Cruiser.
Как сообщает пресс-служба японского автопроизводителя, имя, выбранное для лунохода, ассоциируется с «качеством, долговечностью и надежностью» - характеристиками, которыми обладает Land Cruiser.
Компании подписали соглашение о совместной работе над луноходом летом прошлого года, а в 2020 году началась полноценная разработка. Каждый элемент тестового прототипа Lunar Cruiser изготавливается при помощи симулятора, который проверяет поверхности на устойчивость к жару и давлению. Расположение оборудования в кабине также моделируют на компьютере.
Тестовый прототип, который построят на базе одной из актуальных моделей Toyota, будет готов к 2022 году. Экспериментальный луноход получит уменьшенные габариты и подвергнется тщательным испытаниям на Земле.
Когда они будут пройдены, компании приступят к сборке итогового варианта Lunar Cruiser с кузовом длиной почти шесть метров, шириной 5,2 метра и высотой 3,8 метра. В кабине площадью 13 метров оборудуют жилой модуль с системой подачи воздуха, рассчитанный на двух астронавтов.
Полноразмерный Lunar Cruiser будет готов к отправке на спутник Земли в 2027 году.
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