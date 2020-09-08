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Создание 2000-сильного гиперкара привело к судебному иску
12:57 08.09.2020 |
Разработка электрического гиперкара Lotus Evija оказалась под угрозой: марка Lotus объявила о прекращении сотрудничества со своим партнёром - компанией Williams Advanced Engineering.
Первый в истории марки Lotus электрический гиперкар Evija стал первой новой моделью, выпущенной после перехода под контроль компании Geely и был заявлен британцами как самый мощный в мире серийный автомобиль: мощность его силовой установки составляет ровно две тысячи лошадиных сил. Аккумулятор и система управления электрической силовой установкой гиперкара разработана для «Лотуса» компанией Williams Advanced Engineering в рамках заключенного соглашения о партнёрстве. Однако в итоге, как сообщает издание Autocar, создание 2000-сильного гиперкара привело к судебному иску: Lotus решил расторгнуть контракт, а «Уильямс» в ответ намерен искать справедливости в суде.
Компания «Лотус» мотивирует своё решение существенными задержками поставок электрических компонентов со стороны Williams. Это обусловлено ограничениями, введёнными в период пандемии коронавируса: инженеры не смогли протестировать прототипы в разных климатических условиях и теперь график производства электрогиперкара сдвинется как минимум на пять месяцев. В итоге Lotus решил, что быстрее будет доделать Evija самостоятельно. В Williams Advanced Engineering ответили на это судебным иском, отвергнув обвинения в нарушении условий контракта и напомнив вдобавок о том, что «Лотус» не оплачивает выставленные счета с апреля 2020 года.
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