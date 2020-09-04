В Украине наказание за угон автомобиля привяжут к его стоимости

Парламент принял Закон «О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины относительно совершенствования законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством» (№ 3301).

Об этом сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады. За это решение проголосовали 309 народных депутатов.

Согласно закону, внесены изменения в статью 289 Уголовного кодекса - незаконное завладение транспортным средством.

В частности, за незаконное завладение транспортным средством не предусмотрено наказание в виде штрафа, а такие действия наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на такой же срок.

Также устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой за те же действия, совершенные с использованием электронных устройств для вмешательства в работу технических средств охраны, или если предметом незаконного завладения является транспортное средство, стоимость которого составляет от 100 до 250 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 105 тыс. 100 грн - до 262 тыс. 750 грн).

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

14 июля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона Украины "О внесении изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины об усовершенствовании законодательства в сфере противодействия незаконному завладению транспортным средством" (№3301).

Изменения были внесены в статью 289 Уголовного кодекса. Согласно им, вместо размеров квалифицирующих признаков преступлений в виде причиненного значительного и крупного материального ущерба вводился такой признак, как совершение этого преступления в крупных и больших размерах.

Под значительный размер подпадало преступление, совершенное на сумму от 100 до 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (105 тысяч 100 гривень - 262 тысяч 750 гривень), а под большой размер - преступление, совершенное на сумму более 250 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

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