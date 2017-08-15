Самые глупые автоугоны

27 мая текущего года в автосалон Auto Boulevard в Сан-Антонио (Техас) пришел мужчина. Как он сам говорил, присмотреться к новой машине. После тест-драйва Infiniti G37 потенциальный клиент попросил показать ему другие автомобили и, пока менеджер автосалона отвлекся в поисках других авто, прыгнул обратно в Infiniti и скрылся в неизвестном направлении. Идеальное преступление? Почти. Вот только горе-злоумышленник оставил в автосалоне свой паспорт (как оказалось - реальный) и попал на камеры наблюдения.

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Угонщики редко берутся за яркие автомобили с уникальными доработками. Но команду автомобильных клептоманов это не остановило и они решили украсть Japspeed JZ1 Impreza - подготовленный для дрифта автомобиль в яркой раскраске и микроскопическим клиренсом. Более того, им хватило наглости украсть машину прямо с автовыставки! Но наслаждались добычей похитители недолго - шило в мешке не утаишь. «Суба» была похищена в воскресенье, а уже в понедельник полицейские вернули автомобиль владельцу.

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Эрик МакФолл поймал удачу за хвост, когда выиграл зеленый Chevrolet El Camino 1975 года на огромных кастомных дисках. Но вот незадача - автомобиль пытались угнать. Четыре раза. В конечном счете МакФоллу это надоело и он начал караулить угонщика от вечера к вечеру. Ждать пришлось недолго. Когда Хосе Галван (а именно так звали угонщика) в очередной раз попытался украсть вожделенный «Эль Камино», Эрик, который в прошлом был борцом, взял преступника на болевой до приезда полиции. На крики Хосе из разряда «дай мне позвонить отцу!», МакФолл ответил: «Отец подождет, пока ты отсидишь в тюрьме».

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К массовым гуляниям и праздникам в Северной Америке часто строят подвижные парадные плоты. И какой-то умник додумался один из таких плотов угнать. Пропажу быстро выследили (не самый незаметный автомобиль в потоке, да еще и не слишком быстрый) - угонщик привез его на комбинат по переработке мусора.

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12 лет тому назад команда угонщиков придумала изощренный план похищения нового Ford GT из автосалона. Казалось, учтено все: надо было проникнуть внутрь, убрать с пути Mustang рэпера 50 Cent, выбить с помощью Lincoln Navigator ворота и скрыться на вожделенном суперкаре. Но в плане была одна брешь - недоставало водительского опыта. Угонщики не справились с 550 компрессорными «конями» разбили автомобиль и разнесли полулицы, причинив городу ущерб на 30 тысяч долларов.

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Даже не знаем, как классифицировать эту историю - то ли угон, то ли похищение. В любом случае - поступок глупейший. В общем, полицейский остановил автомобиль, подозреваемый в угоне. Когда водитель вышел из машины и притворился, будто собирается сдаться, он вскочил на ноги, запрыгнул в полицейскую Crown Victoria и попытался скрыться. На его горе, полицейский успел вскочить на капот и с такого неудобного положения прострелить колеса машины на скорости под 200 километров в час.

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Владелец Corvette получил на брелок сигнал о том, что автомобиль, стоящий у его дома, открыли. Когда он вышел на улицу, то чуть не умер со смеху: вор проник в машину, но не знал, как заставить ее ехать - «Корветт» оказался с механической коробкой передач. Более того, на автомобиле сработал центральный замок и злоумышленник не мог понять, как покинуть салон купе. Удары изнутри по стеклу молотком не дали особых результатов. Так и погорел, в общем.

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Угнать гоночный автомобиль. Победителя 24 Часов Дайтоны 1969 года. Смело. Опрометчиво. И даже эффектно. Хищение произошло ночью, когда все сотрудники команды Penske Lola спали. Автомобиль обнаружили довольно быстро, но злоумышленники уже успели «поколдовать» над машиной: зачем-то ей поставили мотор от Shelby, а в трубчатой раме после возвращения на базу обнаружилась огромная трещина. Все это стоило команде Lola участия в «24 часах Ле-Мана» в 1969 году.

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Угонщик из канадского Калгари выследил редкий Skyline GT-R R32 и успешно угнал его. Но не смог удержаться перед соблазном опубликовать итоги успешной операции в соцсетях и на YouTube. Местные форумчане-скайлайноводы выследили машину в мгновение ока.

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Это в «Форсаже» угнать машину из полицейского участка - как в магазин сходить. Реальность чуть более сурова. Один мужичок пробрался на парковку полицейского участка, вскрыл Chevrolet Lumina и даже добрался на ней до шлагбаума на выезде. Но на этом история закончилась: все-таки угонять полицейский автомобиль со стоянки полицейского участка, кишащего полицейскими - идея не слишком удачная.

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Как и идея угона машины с полицейским внутри. 20-летний Аарон Орландо Родригес-третий захотел разжиться полицейским автомобилем Форт Пирса (штат Флорида), но не обратил внимание, что внутри кто-то есть. Офицер Роби Трутман, находившийся в момент угона в этом автомобиле, такого нахальства терпеть не стал и вскоре догнал подозреваемого, который попытался спрятаться от полицейского за другой машиной.