Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией

Компания Volvo объявила цены на новую версию подзаряжаемого гибрида XC40 Recharge Plug-in Hybrid T4. От модификации T5 новинка отличается менее мощной гибридной установкой и более доступным ценником: T4 обойдётся европейцам в 47 670 евро против 48 740 за вариант T5.





Главное отличие новой версии - дефорсированная со 180 до 129 лошадиных сил «турботройка» объёмом 1,5 литра. Таким образом, общая мощность гибридной установки, в которую также входит 82-сильный электромотор (его отдача не изменилась), составляет 211 сил и 405 Нм крутящего момента. Для сравнения, установка на XC40 Recharge Plug-in Hybrid T5 выдаёт 262 силы и 425 Нм момента.

В результате время разгона от 0 до 100 километров в час увеличилось с 7,3 до 8,5 секунды, а максимальная скорость, как и на прочих моделях Volvo, ограничена электроникой на отметке 180 километров в час.

Что касается запаса хода, то он остался прежним, так как и T4, и T5 комплектуются батареей ёмкостью 10,7 киловатт-часа: на одном электричестве кроссоверы проезжают 51 километр по циклу WLTP.

В начале года Volvo вывела на европейский рынок полностью электрический XC40 Recharge, который оказался дороже флагманской модели XC90: за электромобиль шведы просят минимум 699 тысяч шведских крон.