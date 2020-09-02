Финансовые новости
- |
- 02.09.20
- |
- 01:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией
13:26 01.09.2020 |
Компания Volvo объявила цены на новую версию подзаряжаемого гибрида XC40 Recharge Plug-in Hybrid T4. От модификации T5 новинка отличается менее мощной гибридной установкой и более доступным ценником: T4 обойдётся европейцам в 47 670 евро против 48 740 за вариант T5.
Главное отличие новой версии - дефорсированная со 180 до 129 лошадиных сил «турботройка» объёмом 1,5 литра. Таким образом, общая мощность гибридной установки, в которую также входит 82-сильный электромотор (его отдача не изменилась), составляет 211 сил и 405 Нм крутящего момента. Для сравнения, установка на XC40 Recharge Plug-in Hybrid T5 выдаёт 262 силы и 425 Нм момента.
В результате время разгона от 0 до 100 километров в час увеличилось с 7,3 до 8,5 секунды, а максимальная скорость, как и на прочих моделях Volvo, ограничена электроникой на отметке 180 километров в час.
Что касается запаса хода, то он остался прежним, так как и T4, и T5 комплектуются батареей ёмкостью 10,7 киловатт-часа: на одном электричестве кроссоверы проезжают 51 километр по циклу WLTP.
В начале года Volvo вывела на европейский рынок полностью электрический XC40 Recharge, который оказался дороже флагманской модели XC90: за электромобиль шведы просят минимум 699 тысяч шведских крон.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Высший совет правосудия отказался отстранить главу скандального суда Павла Вовка
ТОП-НОВОСТИ
|Большинство не имеет шансов: Почему «слуги» обвинят предшественников в том, что они проиграли местные выборы
|Кто построит в Украине первый водородный завод и дата-центр. Блиц-интервью с СЕО Н2
|У монобольшинства есть вопросы к Минфину и Минэкономики - Корниенко
|Эксперты допускают проблемы в сотрудничестве Киева с МВФ из-за увольнения главы Антикоррупционного бюро
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Samsung разработает новое гибкое стекло совместно с Corning
|«Наследного принца» империи Samsung обвинили в манипуляциях ценными бумагами
|Кроссовер Volvo XC40 обзавёлся доступной гибридной версией
|Google начала отображать сведения о лицензированных изображениях в результатах поиска
|Исследование: во втором квартале 2020 года случаи скрытого браузерного майнинга выросли на 163%
|Lexus ES впервые получил полный привод
Это интересно
|Mercedes-Benz подтвердил отказ от купе и кабриолета S-Class
|Суд Нью-Йорка раскрыл подробности дела о теневом банкинге, в котором упоминается Bitfinex
|Илон Маск показал новую версию Neuralink и чипированную свинью
|Исследование: дети могут неделями носить SARS-CoV-2 без симптомов
|Microsoft меняет стратегию Windows 10. Нас ждёт только одно крупное обновление ОС в 2021 году
|Картина Франса Халса «Два смеющихся юноши с пивным кувшином» украдена в третий раз
|Samsung хочет сделать смартфоны с гибким дисплеем массовыми и работает над тремя новыми моделями