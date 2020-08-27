Представлен компактный кроссовер Toyota, который дешевле Hyundai Creta

Компания Toyota представила компактный бюджетный кроссовер Urban Cruiser для развивающихся стран. Новинка представляет собой перелицованный Suzuki Vitara Brezza с расширенным набором опций. По данным индийских журналистов, Toyota Urban Cruiser будет как минимум на 10 процентов дешевле Hyundai Creta.

Дизайнеры Toyota постарались переосмыслить экстерьер Suzuki Vitara Brezza таким образом, чтобы кроссовер органично вписался в линейку, но оказался по максимуму унифицирован с донором. В итоге поменялись только передний бампер, радиаторная решётка и логотипы. Зато с некоторых ракурсов Urban Cruiser стал похож на уменьшенный внедорожник Fortuner.

Suzuki Vitara Brezza

Иной обвес не повлиял на габариты: длина Toyota Urban Cruiser не превышает четырёх метров. В салоне изменились только отделочные материалы и лейбл на руле - в остальном кроссоверы японских марок идентичны. Зато компактный вседорожник под брендом Toyota оснащён богаче: штатно есть две подушки безопасности, задние парктроники, полностью светодиодная оптика, мультимедиасистема с 7-дюймовым тачскрином и климат-контроль.

Интерьер Urban Cruiser может быть оформлен в коричневых тонах, тогда как для Vitara Brezza можно комбинировать только серый и чёрный. Вдобавок, Toyota предлагает на свой кроссовер большую гарантию - 3 года или 100 тысяч километров, тогда как для Suzuki Vitara Brezza гарантийные обязательства действуют 2 года или 40 тысяч километров.

Интерьер Toyota Urban Cruiser

Интерьер Suzuki Vitara Brezza

Интерьер Suzuki Vitara Brezza

Отличия по технической начинке отсутствуют: и Urban Cruiser, и Vitara Brezza предлагаются с безальтернативным бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 105 лошадиных сил и крутящим моментом 138 Нм. Силовой агрегат сочетается с 5-скоростной «механикой» или 4-ступенчатым «автоматом», причём «двухпедальные» версии дополнены 48-вольтовым стартер-генератором. Привод - на передние колёса, клиренс - 198 миллиметров.

Выпускать Toyota Urban Cruiser будут на заводе Maruti Suzuki в Индии по соседству с Vitara Brezza. Предзаказ на новинку уже можно оформить, заплатив 11 тысяч рупий (11 тысяч рублей). Полный прайс-лист опубликуют на следующей неделе, но известно, что благодаря расширенному набору опций Urban Cruiser будет чуть дороже Vitara Brezza, цены на который стартуют с 734 тысяч рупий ($9900).

Предполагается, что стартовая цена Urban Cruiser совпадёт с ценой Vitara Brezza в «средних» комплектациях, то есть кроссовер Toyota обойдётся в 850-900 тысяч рупий. Это значит, что новинка Toyota окажется как минимум на 10 процентов дешевле Hyundai Creta, который в Индии стоит от 1 миллиона рупий. Вслед за Индией «бюджетник» Toyota будут продавать в Африке.