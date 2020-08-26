Финансовые новости
- |
- 26.08.20
- |
- 19:47
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Volvo назвали самыми высокотехнологичными автомобилями
09:34 26.08.2020 |
Американское аналитическое агентство J.D. Power составило рейтинг технических инноваций в новых автомобилях и выяснило, насколько хорошо они реализованы.
Аналитики из американского агентства J.D. Power в своём новом исследовании решили выяснить, какие автомобильные марки в 2020 году могут похвастать наибольшим количеством технических инноваций и насколько они пришлись по вкусу американским потребителям. Для этого был разработан индекс TXI (Tech Experience Index), который учитывает количество высокотехнологичных «фишек» и удовлетворённость владельцев их работой. В результате Volvo назвали самыми высокотехнологичными автомобилями: эта марка заняла первое место в рейтинге с индексом 617.
На втором месте расположилась BMW (583), на третьем - Cadillac (577), затем идут Mercedes-Benz (567) и Genesis (559). Шестое место занимает Hyundai (556), и это лучший результат среди бюджетных марок. Худшей маркой американцы назвали Mini (444). Tesla получила свои 593 балла вне общего зачёта, поскольку компания запрещает J.D. Power опрашивать клиентов в 15 штатах. Самой полезной и отлично работающей инновацией потребители назвали систему кругового обзора, а меньше всего им понравилось управление мультимедией при помощи жестов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Выбивание долгов, отмена спецтарифов на газ и больше контроля от ЕС: На каких условиях Украине дали кредит
ТОП-НОВОСТИ
|Завершение войны от Зеленского: Что не так с «небоевыми» потерями в зоне ООС
|Предвыборная удавка России. Зачем Зеленский требует список требований для вступления в ЕС
|Дело по обвинению подозреваемых в убийстве Шеремета будет рассматривать суд присяжных, заседание по существу назначено на 4 сентября
|Встреча советников глав «нормандского формата» отменена
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Subaru Levorg сменил поколение и первым получил новый турбомотор 1.8
|ASUS представила Zenfone 7: тройная поворотная камера, 90 Гц OLED, большая батарея и быстрая зарядка
|Volvo назвали самыми высокотехнологичными автомобилями
|В США разработали вечную атомную батарейку. Срок службы достигает 28 000 лет
|Apple купила разработчика VR-приложений Spaces, который был создан Dreamworks
|Facebook заплатит Франции более 100 млн евро
Это интересно
|Новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну составил 178 Тбит/c
|Бывшему советнику Трампа предъявили обвинение в мошенничестве
|Доход Alibaba Group в прошлом квартале составил 21,8 млрд долларов, чистая прибыль — 6,6 млрд долларов
|Салон нового Mercedes-Benz S-Класса полностью раскрыт до премьеры
|Apple стала первой компанией в США стоимостью свыше 2 трлн долларов
|В Высокий суд Лондона поступил коллективный иск к Marriott International
|Трамп одобрил покупку TikTok компанией Oracle