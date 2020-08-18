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Porsche Cayenne GTS получил спортивный выпуск. Его разрабатывали четыре года
11:28 18.08.2020 |
Компания Porsche представила опциональную выхлопную систему для Cayenne GTS Coupe, работа над которой велась четыре года. Двухпоточная магистраль с центральными овальными патрубками позволяет добиться от двигателя V8 звонкого и объёмного звучания, с небольшими вкраплениями ноток гоночных машин класса GT.
Новый выпускной тракт - детище Йорга Винкеля, бывшего главы отдела акустики Porsche: он покинул компанию в 2018 году, передав бразды правления в руки Штефана Хадера. Работа над спортивным выхлопом для Cayenne GTS началась около четырёх лет назад, и у инженеров получилось придать V-образной восьмерке на 100 процентов уникальное звучание.
Руководитель группы по разработке переферии Маркус Зитцлер так описывает новый выхлоп: «Звучность, которую вы ожидаете от двигателя V8, приправленная гонками класса GT»
Добиться этого позволила особая конструкция. Винкель предложил полностью разделить выпускные тракты от левого и правого ряда цилиндров, плюс добавил два перепускных канала с подвижными заслонками. Когда заслонки закрыты, поток выхлопных газов направляется через дополнительный контур в камеру основного глушителя, затем возвращается и выбрасывается наружу. Звук при этом становится тише, но насыщенность на низких частотах сохраняется.
Положение заслонок зависит от оборотов двигателя и нагрузки, поэтому громкость и тональность выхлопа постоянно меняется. Звук остается чистым и объемным во всем диапазоне оборотов ещё и потому, что часть магистрали выступает в роли четвертьволнового резонатора, то есть гасит ненужные шумы и вибрации.
Porsche Cayenne GTS Coupe - это 4,0-литровая «битурбовосьмёрка», выдающая 460 лошадиных сил и 620 Нм крутящего момента, восьмидиапазонный автомат Tiptronic S, заниженная на 20 миллиметров подвеска и особый декор. До первой «сотни» кроссовер разгоняется за 4,5 секунды.
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