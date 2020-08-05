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Глава Ford подал в отставку
13:02 05.08.2020 |
Компания Ford готовится к перестановкам в руководстве: 65-летний Джим Хакетт, который руководил компанией с 2017 года, 4 августа подал в отставку. Имя нового главы бренда уже известно - им станет нынешний операционный директор Ford Джим Фарли.
В течение следующих двух месяцев ушедший в отставку Джим Хакетт будет передавать Фарли дела, а официально Фарли вступит в новую должность 1 октября 2020 года. Хакетт в свою очередь будет выполнять функции специального советника Ford до марта 2021 года.
Новый CEO и президент компании Джим Фарли пришёл в Ford в 2007 года после 17 лет работы в Toyota с брендами Scion и Lexus. В период с 2015 по 2017 год он руководил европейским подразделением бренда, затем занимал должность вице-президента Ford. В марте 2020-го Фарли назначили операционным директором американского автопроизводителя.
Фамилия Фарли на слуху у многих американцев. Дело в том, что новый глава Ford приходится кузеном комику Криса Фарли, прославившемуся в США в конце 90-х годов прошлого века. Не счету комедианта роли в нескольких успешных фильмах, в том числе в киноленте «Ниндзя из Беверли-Хиллз» 1997 года. Фарли также претендовал на озвучку главного персонажа в мультфильме «Шрек», но в феврале 1997 года актёр скончался в результате остановки сердца.
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