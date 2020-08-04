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Спецверсию кабриолета Lexus LC посвятили морским путешествиям
12:42 04.08.2020 |
Компания Lexus представила особое издание модели LC Convertible под названием Regatta Edition. Кабриолет обыгрывает тему морских путешествий, а за счет комбинации синего цвета кузова и белого салона пытается создать атмосферу роскошной гавани для яхт.
Главная особенность Lexus LC Convertible Regatta Edition - цветовая гамма. Кузов кабриолета окрашен в глубокий синий колер Structural Blue. Разработка пигмента с 40 отдельными слоями и микровкраплениями, играющими на солнце, велась 15 лет - впервые его показали на купе LC в 2017 году. Мягкая крыша тоже выполнена в синем цвете, только для этого используется оттенок Marine Blue.
Доминирующий цвет салона - белый. Он используется для сидений, нижней части передней панели, консоли, стоек, руля и потолка. На контрасте с ними играют темно-синие вставки в дверях и передней панели.
Сиденья обиты полуанилиновой кожей с геометрической прострочкой; накладки на пороги с напоминанием о небольшом тираже изготовлены из углепластика.
Судя по всему, это автомобиль в такой же спецификации, что продали на аукционе Barrett-Jackson за два миллиона долларов.
Технических изменений не заявлено, а значит под капотом LC Convertible Regatta Edition установлен 5,0-литровый атмосферный V8 мощностью 477 лошадиных сил и 540 Нм крутящего момента. Трансмиссия - десятидиапазонный автомат. Привод - задний. Рыночный запуск кабриолета запланирован на будущую осень.
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