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Первый открытый Lexus LC 500 стал самым дорогим автомобилем марки
14:08 22.01.2020 |
С молотка аукционного дома Barrett-Jackson ушел первый серийный кабриолет Lexus LC 500. Автомобиль с VIN-номером, заканчивающимся цифрами 100001, обошелся новому владельцу в два миллиона долларов. Это делает его самым дорогим «Лексусом» в истории марки.
Кабриолет стал первым в лимитированной «приветственной» линейке Inspiration, которая состояла из ста автомобилей. Проданный на торгах экземпляр окрашен в ярко-синий оттенок Structural Blue, также в отделке присутствуют карбоновые накладки на порогах с надписью LC Inspiration Series Launch Exclusive 1 of 1.
Открытый LC 500 комплектуется атмосферной «восьмеркой» объемом пять литров и мощностью 477 лошадиных сил (540 Нм). В паре с двигателем работает десятиступенчатая автоматическая коробка передач, которая передает момент на задние колеса.
Модель LC 500 стала первый автомобилем в линейке премиальной марки, которая оснащалась мягкой складной крышей. Она автоматически опускалась и поднималась за 15 секунд на скорости до 50 километров в час.
Вместе с автомобилем новый владелец, который пожелал остаться анонимным, получил несколько знаковых аксессуаров. Среди них эскиз кабриолета в рамке, сертификат, который лично подписали инженеры и директор завода Lexus, портфолио со снимками с конвейера, а также сертификат на уроки вождения в лаборатории Lexus и сертификат на три ночи в отеле Пеббл-Бич.
Все деньги, которые аукционный дом выручил с продажи эксклюзивного спорткара, будут направлены на благотворительность в фонды, помогающие американским детям и ветеранам.
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