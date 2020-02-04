Первый открытый Lexus LC 500 стал самым дорогим автомобилем марки

С молотка аукционного дома Barrett-Jackson ушел первый серийный кабриолет Lexus LC 500. Автомобиль с VIN-номером, заканчивающимся цифрами 100001, обошелся новому владельцу в два миллиона долларов. Это делает его самым дорогим «Лексусом» в истории марки.

Кабриолет стал первым в лимитированной «приветственной» линейке Inspiration, которая состояла из ста автомобилей. Проданный на торгах экземпляр окрашен в ярко-синий оттенок Structural Blue, также в отделке присутствуют карбоновые накладки на порогах с надписью LC Inspiration Series Launch Exclusive 1 of 1.

Открытый LC 500 комплектуется атмосферной «восьмеркой» объемом пять литров и мощностью 477 лошадиных сил (540 Нм). В паре с двигателем работает десятиступенчатая автоматическая коробка передач, которая передает момент на задние колеса.

Модель LC 500 стала первый автомобилем в линейке премиальной марки, которая оснащалась мягкой складной крышей. Она автоматически опускалась и поднималась за 15 секунд на скорости до 50 километров в час.

Вместе с автомобилем новый владелец, который пожелал остаться анонимным, получил несколько знаковых аксессуаров. Среди них эскиз кабриолета в рамке, сертификат, который лично подписали инженеры и директор завода Lexus, портфолио со снимками с конвейера, а также сертификат на уроки вождения в лаборатории Lexus и сертификат на три ночи в отеле Пеббл-Бич.

Все деньги, которые аукционный дом выручил с продажи эксклюзивного спорткара, будут направлены на благотворительность в фонды, помогающие американским детям и ветеранам.