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BMW придумала руль-джойстик для машин с автопилотом
08:21 04.08.2020 |
В патентном ведомстве Германии обнаружили изображение необычного рулевого контроллера компании BMW. В документе указано, что руль, напоминающий джойстик, достанется «частично автономным автомобилям».
В патенте устройство описано как «рулевая рукоятка», которую для удобства можно убирать при включенном автопилоте. Судя по изображению, на джойстики будет вынесено управление селектором передач, причем аналогичные переключатели размещены зеркально на обеих рукоятках.
В марте BMW запатентовала другой руль, тоже предназначенный для машин с автопилотом: рулевое колесо, меняющее форму при переходе с автономного режима управления на ручной. В компании считают, что трансформация руля сможет быстрее привлечь внимание водителя в экстренной ситуации, чем визуальные предупреждения.
Каким автомобилям достанутся разработки, пока неизвестно. На сегодняшний день большинство новых BMW имеют первый уровень автономности по шкале организации SAE International. Он подразумевает наличие нескольких помощников водителя - например, систем предотвращения столкновений и обнаружения пешеходов.
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