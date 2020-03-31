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BMW придумала руль, меняющий форму во время движения
13:46 31.03.2020 |
Компания BMW разрабатывает рулевое колесо, способное механически изменять форму. Патент трансформируемого органа управления обнаружило издание AutoExpress. Новый руль, способный «превращаться» из круглого в овальный во время движения, нужен для предупреждения водителя о переходе от автономного режима управления к ручному.
Немецкую марку сподвигло на разработку механически трансформируемого руля исследование Стэндфордского университета, проведенное в 2017 году. Ученые протестировали две системы оповещений о переходе от автономного к ручному режиму движения - первая группа водителей испытывала роботизированное рулевое колесо с изменяемой геометрией, вторая группа опробовала традиционную систему светодиодной индикации.
Оказалось, что механическая трансформация руля гораздо эффективнее визуальных предупреждений. Поскольку системы автономного вождения потребуют вмешательства водителя в экстренных ситуациях, время реакции на оповещение критически важно.
Патент BMW - второй шаг к внедрению трансформируемых органов управления. В прошлом году баварская фирма поделилась подробностями о рулевом колесе полигональной формы, которое не загораживает панель приборов и облегчает процесс посадки/высадки из автомобиля. Теперь наработки закреплены документально.
Ожидать, что инновационный руль дебютирует вместе с серийной версией BMW iNEXT в 2021 году не стоит: вероятно, технология станет обязательной для автомобилей немецкой марки через несколько лет.
Полтора месяца назад свое видение «руля будущего» представила Tesla - американский автопроизводитель предложил отказаться о привычного селектора трансмиссии и вывести на нижнюю спицу рулевого колеса сенсорный пульт выбора режимов движения.
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