BMW придумала руль, меняющий форму во время движения

Компания BMW разрабатывает рулевое колесо, способное механически изменять форму. Патент трансформируемого органа управления обнаружило издание AutoExpress. Новый руль, способный «превращаться» из круглого в овальный во время движения, нужен для предупреждения водителя о переходе от автономного режима управления к ручному.

Немецкую марку сподвигло на разработку механически трансформируемого руля исследование Стэндфордского университета, проведенное в 2017 году. Ученые протестировали две системы оповещений о переходе от автономного к ручному режиму движения - первая группа водителей испытывала роботизированное рулевое колесо с изменяемой геометрией, вторая группа опробовала традиционную систему светодиодной индикации.

Оказалось, что механическая трансформация руля гораздо эффективнее визуальных предупреждений. Поскольку системы автономного вождения потребуют вмешательства водителя в экстренных ситуациях, время реакции на оповещение критически важно.

Патент BMW - второй шаг к внедрению трансформируемых органов управления. В прошлом году баварская фирма поделилась подробностями о рулевом колесе полигональной формы, которое не загораживает панель приборов и облегчает процесс посадки/высадки из автомобиля. Теперь наработки закреплены документально.

Ожидать, что инновационный руль дебютирует вместе с серийной версией BMW iNEXT в 2021 году не стоит: вероятно, технология станет обязательной для автомобилей немецкой марки через несколько лет.

Полтора месяца назад свое видение «руля будущего» представила Tesla - американский автопроизводитель предложил отказаться о привычного селектора трансмиссии и вывести на нижнюю спицу рулевого колеса сенсорный пульт выбора режимов движения.