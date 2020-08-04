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Toyota запустит производство твердотельных батарей в 2025 году
09:16 04.08.2020 |
Исполнительный вице-президент отдела силовых агрегатов и генеральный директор подразделения Тойоты, отвечающего за аккумуляторы, Кейджи Каита (Keiji Kaita) рассказал, что демонстрация первых прототипов с твердотельными АКБ должна была состояться на Токийской олимпиаде 2020 года, однако она была отложена из-за коронавируса.
По словам Каиты, твердотельные АКБ позволят существенно нарастить энергетическую плотность. К тому же они будут менее восприимчивы к высоким температурам. Также к преимуществам нового типа батарей он отнес увеличенный запас хода, меньший вес и более быструю зарядку. Разработкой нового вида аккумуляторов занимается совместное предприятие Prime Planet Energy & Solutions, которое Toyota и Panasonic создали в начале 2020 года.
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