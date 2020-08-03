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Lamborghini показала 830-сильный гиперкар Essenza SCV12
10:14 03.08.2020 |
Компания Automobili Lamborghini представила свой самый мощный гиперкар Essenza SCV12, разработкой которого занимались спортивное подразделение Squadra Corse и дизайнеры Centro Stile. Автомобиль, предназначенный исключительно для трековых заездов, выпустят тиражом в 40 экземпляров.
Новинка, построенная на базе Aventador SVJ, оснащена самым мощным мотором Lamborghini - атмосферным 6,5-литровым V12, развивающим более 830 лошадиных сил высоких скоростях благодаря аэродинамическому наддуву. Выпускная система с уменьшенным противодавлением позволяет повысить производительность.
Задняя подвеска с толкающими штангами крепится непосредственно к картеру секвентальной шестиступенчатой коробки передач Xtrac, что гарантирует гиперкару устойчивость и маневренность на треке. Магниевые колесные диски размерностью 19 дюймов спереди и 20 дюймов сзади «обуты» в гоночные слики Pirelli. Тормоза - Brembo.
Essenza SCV12 отличается от моделей класса GT3 более высокой прижимной силой - 1200 кг при скорости 250 километров в час. На капоте расположили двойной воздухозаборник, как у гоночных Huracan, который направляет холодный воздух к воздухозаборнику мотора на крыше и отводит жар от радиатора. Спереди установлен массивный сплиттер, а сзади - регулируемое двойное антикрыло.
Отношение мощности к массе составило 1,66 лошадиной силы на один килограмм - этого удалось добиться благодаря бескаркасному монококу из карбона. Кузов состоит всего из трех элементов, которые можно быстро заменить на питстопах. В салоне углеродное волокно использовали в Y-образном элементе, соединяющем торпедо и центральный тоннель, а также в каркасе водительского сиденья. Прямоугольный руль, оснащенный дисплеем, вдохновлен болидами «Формулы 1».
Для будущих владельцев Essenza SCV12 штаб-квартира Lamborghini в Сант-Агата-Болоньезе приготовила ангар с отдельными боксами с камерами. С помощью специального приложения за гиперкаром можно будет следить 24 часа в сутки.
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