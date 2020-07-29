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У Volvo появится купеобразный кроссовер на электричестве
12:04 28.07.2020 |
Компания Volvo работает над новым электромобилем, который получит необычный для бренда купеобразный кузов. Информацию о появлении такой модели изданию Autoexpress подтвердил топ-менеджер марки.
Подробностей о модели немного: это будет вседорожник с полностью электрической силовой установкой, который появится на рынке до 2025 года. Британские журналисты опубликовали первый рендер: по их мнению, будущий купе-кроссовер Volvo должен выглядеть именно так. «Переход к электрификации дает нам возможность переосмыслить, что такое автомобиль. Мы открыты для новых сегментов, в которых не присутствовали ранее», - заявил в разговоре с журналистами старший вице-президент Volvo по дизайну Робин Пейдж.
По словам Пейджа, при выборе электромобиля клиентам важен большой запас хода, и немаловажную роль в этом играет аэродинамика автомобиля. Потому будущая модель будет иметь «более плавные очертания кузова», чем у традиционных кроссоверов и внедорожников.
На сегодняшний день в линейке Volvo есть только одна полностью электрическая модель - это XC40 Recharge P8 AWD. Кроссовер комплектуется парой электромоторов суммарной мощностью 408 лошадиных сил и проезжает на одной зарядке около 400 километров.
В будущем к нему присоединится XC90, который со сменой поколения обзаведётся электрической модификацией. Это произойдет уже в 2021 году.
Ранее главный исполнительный директор Volvo Хокан Самуэльссон выразил уверенность в том, что пандемия коронавируса отразится на популярности электрического транспорта. По его мнению, вызванная инфекцией «встряска» ускорит массовый переход на электромобили. Кроме того, люди в больших городах откажутся от личных автомобилей, а сервисов подписки станет больше.
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