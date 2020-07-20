Будущие модели Audi семейства RS, включая электрифицированные версии, в обязательном порядке получат полноприводную трансмиссию quattro для улучшения динамики и безопасности вождения.

Как сообщил в интервью изданию Autocar глава подразделения продаж и маркетинга Audi Sport Рольф Михль, все «заряженные» модели Audi будут полноприводными. «Хотя мы использовали заднеприводную трансмиссию в последней версии суперкара R8, именно quattro является неотъемлемой частью нашего наследия. Полный привод означает быстрое и безопасное вождение, поэтому я не вижу ни малейшего повода его не использовать. Полноприводная трансмиссия quattro будет являться неотъемлемой частью моделей Audi семейства RS, включая их электрифицированные версии в будущем», - пообещал Михль.

Для тех, кому нужен «заряженный» Audi с задним приводом, ещё есть шанс приобрести суперкар R8, который будет доступен в течение нескольких следующих месяцев. Заднеприводный R8 легче версии с quattro: масса купе составляет 1595 килограммов, а родстера - 1695 килограммов. Это на 65 и 55 килограммов меньше, чем у модификаций с четырьмя ведущими колёсами. Кроме того, версия RWD на 22 тысячи евро дешевле. Хотя окончательного решения относительно конструкции Audi R8 нового поколения ещё не принято, очевидно, что суперкар будет в том или ином виде электрифицирован.