Суд запретил Tesla использовать в Германии термин «автопилот» в рекламе

Регулирующие органы периодически предъявляют претензии к компании Tesla, которая свой комплекс систем активной помощи водителю обозначает термином Autopilot. На этой неделе очередь дошла и до Германии, где судебные инстанции сочли такое обозначение вводящим пользователей в заблуждение. Производитель электромобилей ещё может оспорить решение суда.

Мюнхенский суд поддержал иск одной из отраслевых ассоциаций Германии, которая обвинила Tesla в использовании рекламных заявлений, вводящих покупателей электромобилей в заблуждение. Фразы из рекламы Tesla, которые подверглись критике, звучали как «полные возможности автономного вождения» и «включает автопилот». Среднестатистический покупатель, как утверждают судебные органы Германии, может после знакомства с этими рекламными материалами ошибочно подумать, что электромобили Tesla уже способны передвигаться по дорогам общего пользования без вмешательства человека. Ситуация усугубляется тем, что законы Германии пока не позволяют эксплуатировать автономные транспортные средства на дорогах общего пользования, а реклама Tesla якобы способна сформировать у людей противоположное мнение.

Tesla в свою защиту заявила, что предупреждает клиентов об отсутствии у бортовых систем электромобилей способности полностью заменить водителя. Даже те новые функции, которые позволяют проезжать перекрёстки в полуавтоматическом режиме, подразумевают обратную связь с водителем - машина не начнёт движение, пока человек за рулём не выполнит подтверждающее действие. Автоматика не допускает длительного отсутствия рук на руле, такая функция была введена после скандалов с серией злоупотреблений. С другой стороны, недавно основатель компании Илон Маск (Elon Musk) заявил, что не видит проблем, способных помешать реализации основных функций высшего уровня автономности в серийных электромобилях Tesla к концу текущего года.