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Представлен Ford Bronco Sport — самая доступная модель в семействе внедорожников
09:47 15.07.2020 |
Вместе с премьерой рамного внедорожника Ford Bronco, которая состоялась накануне, американский концерн представил пятидверный кроссовер Bronco Sport. Автомобиль с несущим кузовом стал самой доступной моделью в семействе.
В основе Bronco Sport лежит модифицированная платформа, на которой построены внедорожники Escape и европейские седаны Focus. Однако, несмотря на переднеприводную «тележку», все Bronco Sport будут поставляться с муфтой, перебрасывающую часть тяги на заднюю ось.
Спортивный Bronco Sport стал более компактным кроссовером - его длина составляет 4387 миллиметров, ширина - 2088 миллиметров, а высота, в зависимости от комплектации варьируется от 1783 до 1890 миллиметров. Дорожный просвет спортивной версии в базе составляет 198 миллиметров, а в лимитированной комплектации First Edition - 223 миллиметра.
Дизайн Bronco Sport отличается от старшей версии более плавными линиями и вытянутой формой. Спортивная версия оснащается 1,5-литровым турбомотором EcoBoost мощностью 184 лошадиные силы и 257 Нм крутящего момента, а также двухлитровым наддувным агрегатом, выдающим 284 лошадиные силы и 373 Нм момента. Оба двигателя работают исключительно с восьмидиапазонным «автоматом». Также младшая модель семейства оборудована переключаемыми режимами движения по бездорожью и адаптивным круиз-контролем.
Ford Bronco Sport будет доступен с четырьмя пакетами опций на выбор: Bike, Snow, Water и Camping. Интерьер спортивной версии включает в себя мультимедийную систему с восьмидюймовым тачскрином, кожаную отделку сидений, селектор выбора режимов работы трансмиссии и рулевое колесо, украшенное фирменным логотипом Bronco. Стоимость спортивного «Бронко» составит 26 500 долларов. Предзаказы на самую доступную модель семейства американский концерн начнет принимать в ближайшее время. В продаже Bronco Sport появится до конца 2020 года.
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