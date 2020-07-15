В США состоялась премьера возрождённого Ford Bronco

Последнее, пятое поколение модели выпускалось ещё в конце прошлого века, теперь же на конвейер встал «шестой» Bronco с аутентичным дизайном, рамной конструкцией и парой моторов на выбор. На американском рынке цены на модель стартуют от 28,5 тысячи долларов (два миллиона рублей по нынешнему курсу).





Новый Ford Bronco имеет рамную конструкцию, унифицированную с пикапом Ranger. Передняя подвеска у внедорожника независимая. Возрождённая модель дебютировала в трёх- и пятидверном исполнениях, причем пятидверка предложена впервые. Американцам доступны семь уровней оснащения, лимитированная серия First Edition и вариант с внедорожным пакетом Sasquatch. Последний отличается увеличенным на 56 миллиметров дорожным просветом (у стандартного внедорожника он равен 213 и 211 миллиметрам в зависимости от типа кузова), 35-дюймовыми грязевыми покрышками и другими настройками подвески.

В дизайне имеются отсылки к оригинальному Bronco 60-х годов. В их числе крупная надпись с названием модели на радиаторной решетке вместо бренда, круглая передняя оптика, общие пропорции кузова. В самой компании считают, что новинка соединяет в себе классический стиль и новейшие инженерные разработки: Bronco позаимствовал прочность и утилитарность пикапов F-серии и спортивный дух Mustang.





В салоне имеется сенсорный экран мультимедийной системы диагональю 8 или 12 дюймов в зависимости от комплектации. На центральном тоннеле расположена шайба-селектор выбора режимов работы трансмиссии, а также для водителя и пассажиров предусмотрены ручки, которые можно демонтировать.

Базовым мотором стала «турбочетверка» EcoBoost объёмом 2,3 литра, которая выдаёт 273 лошадиные силы и 420 Нм крутящего момента. Пару ей составляет семиступенчатая «механика» либо десятидиапазонная автоматическая коробка передач. В качестве альтернативы доступен 2,7-литровый двигатель V6 мощностью 314 сил и 542 Нм момента. Он работает только с «автоматом». Привод по умолчанию полный, с раздаточной коробкой с тремя режимами и передаточным отношением пониженной передачи 2,72:1.





Основной конкурент нового Bronco - Jeep Wrangler. Как и у Wrangler, для Bronco доступны варианты трансформации: можно демонтировать секции крыши и двери, причём последние помещаются в багажник. Обе модели находятся в одной ценовой категории: если за базовый Bronco просят 28,5 тысячи долларов, то Wrangler стоит от 28,3 тысячи долларов.

Приём заказов на Ford Bronco уже открыт: для того, чтобы оформить заявку на покупку, нужно внести депозит в размере 100 долларов. У дилеров внедорожник появится весной 2021 года.







