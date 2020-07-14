Первый серийный гибрид Lamborghini лишился крыши

У первого серийного гибрида Lamborghini появился открытый собрат - Sián Roadster. От купе новинка отличается только типом кузова. Причем крыши у неё нет вообще - даже за доплату. Вдобавок тираж родстера меньше, чем у базовой модели - всего 19 экземпляров. И они все уже проданы.





Родстер Lamborghini Sián сохранил основные атрибуты гибридного купе. Дизайнеры не стали отказываться ни от интегрированного переднего сплиттера, ни от Y-образных ходовых огней, ни даже от заимствованного у Countach тоннеля periscopio - диагональных линий, протянувшихся от кокпита к корме. Правда, теперь их венчают два обтекателя, и это единственная деталь, которая отличает родстер от базовой модели.

Тираж родстера - 19 экземпляров. Вместе с 63 «Сианами» в кузове купе цифры образуют число 1963 - год основания Lamborghini.

Крыши у «Сиана»-родстера нет вообще: ни жесткой, ни складной, ни даже за доплату. Сзади установлены активные охлаждающие заслонки, позволяющие отводить тепло от двигателя. Они сделаны из патентованного материала, реагирующего на температуру в выхлопной системе: чем она выше, тем больше угол открытия. У дефлекторов вентиляции в салоне новый дизайн. Накладки печатают на 3D-принтере, и в рамках программы персонализации на них можно нанести инициалы владельца.

Силовая установка по-прежнему представлена атмосферным V12 6.5 мощностью 785 лошадиных сил и 34-сильным электромотором. Узел e-motor встроен в роботизированную коробку передач ISR с одним сцеплением и работает под напряжением 48 вольт. В качестве источника тока выступает не литий-ионный аккумулятор, а ионистор (суперконденсатор), который втрое легче и втрое мощнее сопоставимой по размеру обычной батареи. Он полностью заряжается при каждом торможении и кратковременно питает электромотор пиковым током 600 ампер.

Гибридная надстройка помогает основному двигателю при разгонах на скоростях до 130 километров в час, после чего e-motor отключается для лучшей эластичности. Кроме того, она восполняет провалы в тяге при переходе с одной передачи на другую, что делает автомобиль на 10 процентов быстрее. На столько же увеличивается тяговое усилие на третьей передаче. С места до «сотни» родстер разгоняется менее чем за 2,9 секунды (показатель купе - 2,8). Максимальная скорость - 350 километров в час.

Уникальная гибридная установка - это только начало. В Lamborghini работают над более мощными ионисторами и новыми типами батарей, и уже есть первые результаты. В химической лаборатории Массачусетского технологического института исследователям удались синтезировать материал с особой молекулярной структурой, позволяющей в два раза увеличить плотность хранения энергии. В компании обещают, что созданные на основе этой технологии суперконденсаторы станут настоящим прорывом.



