Марка Cupra показала «заряженный» электрический хэтчбек

Марка Cupra, входящая в состав концерна Volkswagen, представила первый электрический хот-хэтч на платформе MEB. Модель el-Born - близкий родственник ID.3. Изначально хэтчбек показали в «гражданском» облике как Seat, но в серию решено пустить сначала «заряженный» вариант.





Пятидверка Cupra el-Born в точности повторяет одноименный концепт «Сеата», показанный весной прошлого года. Все изменения сведены к особому оформлению передка (увеличен воздухозаборник в бампере, а между фарами, тоже новыми, образовалась щель с закрепленным в центре логотипом), пересмотру оснащения салона и иному декору. А вот в техническом плане различий больше.

Мощность электромотора «эль-Борна», смонтированного на задней оси, не разглашается, но известно, что его питает батарея с номинальной емкостью 82 киловатт-часа (62 у Seat), из которых доступны лишь 77.

С места до 50 километров в час (максимальная скорость в большинстве городов Европы) хэтчбек разгоняется за 2,9 секунды. Электрический Seat Mii electric, построенный на агрегатах Volkswagen e-up!, ровно на одну секунду медленнее.

Без подзарядки «Купра» проедет почти 500 километров. В оснащение включены адаптивная подвеска DCC Sport, разработанная специально для архитектуры MEB, а также система выбора режимов движения.

Хэтчбек el-Born будут собирать с Volkswagen ID.3 на заводе в немецком Цвиккау. В модельном ряду электромобиль составить компанию кросс-гибриду Formentor, новому Leon и вседорожнику Ateca.

Рыночный дебют близнеца Volkswagen ID.3 запланирован на лето этого года. Причем сроки уже неоднократно сдвигали из-за пандемии COVID-19 и проблем с управляющим софтом. Хэтчбек оснащается электромотором мощностью 150 либо 204 лошадиные силы и батарей не 45-77 киловатт-часов. Он неё зависит запас хода: 330, 420 или 550 километров.